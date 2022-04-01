https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781236540.html

В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 1038 новых случаев COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:31

2022-04-01T11:31

2022-04-01T11:32

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1038 новых случаев COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 740 834 случая коронавируса, выздоровели 2 545 875 человек, умерли из-за COVID 42 715 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 75 человек.

https://ria.ru/20220330/covid-1780945673.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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