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В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 1038 новых случаев COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:31
2022-04-01T11:32
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1038 новых случаев COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 740 834 случая коронавируса, выздоровели 2 545 875 человек, умерли из-за COVID 42 715 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 75 человек.
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коронавирус covid-19, россия, москва, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, общество
11:31 01.04.2022 (обновлено: 11:32 01.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1038 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1038 новых случаев COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 1038, 200 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 901, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 740 834 случая коронавируса, выздоровели 2 545 875 человек, умерли из-за COVID 42 715 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 75 человек.
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