https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781236540.html
В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 1038 новых случаев COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:31
2022-04-01T11:31
2022-04-01T11:32
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 1038 новых случаев COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 740 834 случая коронавируса, выздоровели 2 545 875 человек, умерли из-за COVID 42 715 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 75 человек.
https://ria.ru/20220330/covid-1780945673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:31 01.04.2022 (обновлено: 11:32 01.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 200 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1038 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек