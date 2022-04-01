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В Подмосковье за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 12 человек с коронавирусом - РИА Новости, 01.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 559 человек, сообщает в пятницу портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:24
2022-04-01T11:24
2022-04-01T11:24
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 559 человек, сообщает в пятницу портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 12 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 392 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 559 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли