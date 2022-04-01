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В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов - РИА Новости, 01.04.2022
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В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов
В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов - РИА Новости, 01.04.2022
В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов
Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:12
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общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 10 лет заключения, сообщила пресс-служба комитета."В Государственную думу в пятницу внесен доработанный текст проекта федерального закона, которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу", - говорится в сообщении.Как отметил Пискарев, "введение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны "выбивателей долгов". При этом, по его словам, часто используются методы, опасные для жизни и здоровья людей, применяются угрозы уничтожения или повреждения имущества.
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общество, россия, госдума рф
20:12 01.04.2022 (обновлено: 20:17 01.04.2022)
 
В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов

В Думу внесли доработанный проект о десяти годах тюрьмы за насилие со стороны коллекторов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 10 лет заключения, сообщила пресс-служба комитета.
Первая версия законопроекта была внесена в палату в марте 2021 года, согласно которой за угрозы и насилие против граждан со стороны коллекторов грозил штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы, а если подобное нарушение совершено группой лиц, наказание увеличивалось до 12 лет заключения. Однако профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал доработать инициативу. В новой редакции документа максимальное наказание за подобные действия предполагает до 10 лет лишения свободы. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
"В Государственную думу в пятницу внесен доработанный текст проекта федерального закона, которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу", - говорится в сообщении.
Как отметил Пискарев, "введение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны "выбивателей долгов". При этом, по его словам, часто используются методы, опасные для жизни и здоровья людей, применяются угрозы уничтожения или повреждения имущества.
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