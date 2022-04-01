https://ria.ru/20220401/kollektory-1781379406.html

В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов

В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов - РИА Новости, 01.04.2022

В ГД внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов

Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:12

2022-04-01T20:12

2022-04-01T20:17

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россия

госдума рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в палату доработанный законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 10 лет заключения, сообщила пресс-служба комитета."В Государственную думу в пятницу внесен доработанный текст проекта федерального закона, которым предлагается установить уголовную ответственность за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу", - говорится в сообщении.Как отметил Пискарев, "введение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны "выбивателей долгов". При этом, по его словам, часто используются методы, опасные для жизни и здоровья людей, применяются угрозы уничтожения или повреждения имущества.

https://ria.ru/20211126/dolzhniki-1760818865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, госдума рф