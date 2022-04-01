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Диетолог назвал правильное время для употребления кисломолочных продуктов
Диетолог назвал правильное время для употребления кисломолочных продуктов - РИА Новости, 01.04.2022
Диетолог назвал правильное время для употребления кисломолочных продуктов
В какое время и в каком количестве употреблять кисломолочные продукты, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T02:15
2022-04-01T02:15
2022-04-01T02:15
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андрей бобровский
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В какое время и в каком количестве употреблять кисломолочные продукты, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Кисломолочные продукты содержат ценные белки, кальций, необходимый для укрепления костной ткани, а также бифидобактерии, нормализующие работу кишечника, отметил Бобровский.Белки из кисломолочных продуктов организм может получать в любое время, сказал диетолог. Это относится и к кальцию."В кисломолочных продуктах много кальция, который укрепляет кости. Это свойство тоже не зависит от времени приема", — уверен Бобровский.Но диетолог все-таки рекомендует выбирать для употребления кисломолочных продуктов определенные моменты: не менее чем через полтора часа после еды. Иначе уменьшится благотворное влияние бифидобактерий на пищеварительную систему."Кисломолочные продукты нормализуют микрофлору кишечника благодаря так называемым бифидобактериям, которыми большинство из них достаточно богаты. По-другому их называют еще пробиотики. Чтобы получить максимум пользы от бифидобактерий, очень важно употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок", — считает Бобровский.При этом надо учитывать, что для достижения оздоровительного эффекта натуральный пробиотик следует принимать не менее двух недель, добавил он.В отличие от молока, кисломолочные продукты можно употреблять на ночь, продолжил диетолог. Однако их количество все-таки не должно превышать определенных суточных норм.По его словам, оптимальный выбор — это кисломолочные продукты с содержанием жира около 2,5 процента.
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РИА Новости
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общество, россия, сша, андрей бобровский, санкт-петербургский государственный университет, молоко
Диетолог назвал правильное время для употребления кисломолочных продуктов
Диетолог Бобровский: кисломолочные продукты можно употреблять на ночь
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
В какое время и в каком количестве употреблять кисломолочные продукты, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
Кисломолочные продукты содержат ценные белки, кальций, необходимый для укрепления костной ткани, а также бифидобактерии, нормализующие работу кишечника, отметил Бобровский
.
"Самая большая польза кисломолочных продуктов в том, что они являются поставщиками аминокислот, или белка, в организм, а это — строительные кирпичики для нашего тела. Растущему организму, выздоравливающему организму они особенно нужны. В отличие от молока, у них есть большое преимущество — их белковые цепочки короче, поэтому легче и быстрее усваиваются", — уточнил он.
Белки из кисломолочных продуктов организм может получать в любое время, сказал диетолог. Это относится и к кальцию.
"В кисломолочных продуктах много кальция, который укрепляет кости. Это свойство тоже не зависит от времени приема", — уверен Бобровский.
Но диетолог все-таки рекомендует выбирать для употребления кисломолочных продуктов определенные моменты: не менее чем через полтора часа после еды. Иначе уменьшится благотворное влияние бифидобактерий на пищеварительную систему.
"Кисломолочные продукты нормализуют микрофлору кишечника благодаря так называемым бифидобактериям, которыми большинство из них достаточно богаты. По-другому их называют еще пробиотики. Чтобы получить максимум пользы от бифидобактерий, очень важно употреблять кисломолочные продукты на голодный желудок", — считает Бобровский.
При этом надо учитывать, что для достижения оздоровительного эффекта натуральный пробиотик следует принимать не менее двух недель, добавил он.
В отличие от молока, кисломолочные продукты можно употреблять на ночь, продолжил диетолог. Однако их количество все-таки не должно превышать определенных суточных норм.
"Если мы говорим, например, про кефир, рекомендация — в среднем один-два стакана в день, если говорим про творог — 100 граммов в день этого продукта, возможно, не каждый день", — посоветовал Бобровский.
По его словам, оптимальный выбор — это кисломолочные продукты с содержанием жира около 2,5 процента.