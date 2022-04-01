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В Казахстане заявили, что не будут инструментом для обхода санкций - РИА Новости, 01.04.2022
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В Казахстане заявили, что не будут инструментом для обхода санкций
В Казахстане заявили, что не будут инструментом для обхода санкций - РИА Новости, 01.04.2022
В Казахстане заявили, что не будут инструментом для обхода санкций
Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:34
2022-04-01T18:39
санкции в отношении россии
в мире
казахстан
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов."(Цель визита. — Прим. ред.) продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", — заявил Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. По оценке министра финансов Антона Силуанова, страны Запада в рамках санкций заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад" таким образом фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html
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санкции в отношении россии, в мире, казахстан, россия, ситуация в днр и лнр
12:34 01.04.2022 (обновлено: 18:39 01.04.2022)
 
В Казахстане заявили, что не будут инструментом для обхода санкций

В администрации Токаева заявили, что Казахстан не будет помогать России в обходе санкций

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкРезиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Резиденция президента Казахстана Акорда в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
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Резиденция президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.
"(Цель визита. — Прим. ред.) продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", — заявил Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.
Председатель правительства России Михаил Мишустин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций Евразийского экономического совета стран ЕАЭС в Казани - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 08:00
"Отбросить сантименты". Отвернутся ли от Москвы экономические союзники
Страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. По оценке министра финансов Антона Силуанова, страны Запада в рамках санкций заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад" таким образом фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Наклейка с информацией об используемых платежных системах на двери кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 09:16
В Казахстане наладили поставку банковских карт для россиян
 
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