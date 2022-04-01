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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.04.2022
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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.04.2022
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:07
2022-04-01T19:18
россия
нагорный карабах
в мире
армения
владимир путин
никол пашинян
азербайджан
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ходе разговора Путина и Пашиняна подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей по Карабаху.
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россия, нагорный карабах, в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, азербайджан
19:07 01.04.2022 (обновлено: 19:18 01.04.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент Путин и премьер-министр Армении Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе разговора Путина и Пашиняна подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей по Карабаху.
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