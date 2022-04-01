https://ria.ru/20220401/karabakh-1781369608.html

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.04.2022

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:07

2022-04-01T19:07

2022-04-01T19:18

россия

нагорный карабах

в мире

армения

владимир путин

никол пашинян

азербайджан

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ходе разговора Путина и Пашиняна подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей по Карабаху.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нагорный карабах, в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, азербайджан