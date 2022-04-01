https://ria.ru/20220401/karabakh-1781369608.html
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.04.2022
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:07
2022-04-01T19:07
2022-04-01T19:18
россия
нагорный карабах
в мире
армения
владимир путин
никол пашинян
азербайджан
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в районе Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ходе разговора Путина и Пашиняна подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей по Карабаху.
https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, в мире, армения, владимир путин, никол пашинян, азербайджан
19:07 01.04.2022 (обновлено: 19:18 01.04.2022)
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент Путин и премьер-министр Армении Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе