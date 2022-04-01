https://ria.ru/20220401/iran-1781264814.html

Росконгресс: Иран планирует участие своей делегации в ПМЭФ-2022

Росконгресс: Иран планирует участие своей делегации в ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 01.04.2022

Росконгресс: Иран планирует участие своей делегации в ПМЭФ-2022

Иран планирует направить свою делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 15-18 июня, сообщает Фонд... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:01

2022-04-01T13:01

2022-04-01T13:01

фонд "росконгресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

экономика

москва

россия

иран

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Иран планирует направить свою делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 15-18 июня, сообщает Фонд Росконгресс.Отмечается, что в Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали, где обсуждалось участие делегации Ирана в ПМЭФ и возможности укрепления двустороннего сотрудничества.По словам Кобякова, российско-иранские отношения интенсивно развиваются по широкому спектру сфер – политической, торгово-экономической, финансовой, транспортной, гуманитарной и туристической.Отмечается, что в рамках запланированного визита министра промышленности, шахт и торговли Ирана Резы Фатеми Амин весной в Москву ожидается бизнес-делегация для обсуждения развития сотрудничества с Россией в различных отраслях промышленности. Также планируется приезд представителей иранских компаний для встреч с российскими компаниями в сферах строительства, сельхозпроектах, легкой промышленности, деревообработки, а также продуктов питания.Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента РФ. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.

https://ria.ru/20220331/pmef-1781100811.html

https://ria.ru/20220201/volontery-1770561725.html

москва

россия

иран

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, экономика, москва, россия, иран, антон кобяков