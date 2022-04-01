https://ria.ru/20220401/gaz-1781304958.html
Правительство работает над фиксацией цен на трубы и металлы для газификации
Правительство работает над фиксацией цен на трубы и металлы для газификации - РИА Новости, 01.04.2022
Правительство работает над фиксацией цен на трубы и металлы для газификации
Правительство РФ работает над фиксацией цен на трубы и металлы, которые используются для газификации регионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:59
2022-04-01T14:59
2022-04-01T14:59
экономика
жкх
россия
газпром
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство РФ работает над фиксацией цен на трубы и металлы, которые используются для газификации регионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В ближайшее время "Газпром" также заключит долгосрочные договоры с производителями газохимической продукции, то есть полиэтиленовых труб, которые используются (в газификации - ред.)", - добавил он.По словам Новака, за последний месяц принято 60 тысяч заявок на бесплатное доведение газа до границ участков домовладения в рамках программы социальной догазификации. Всего уже заключено 290 тысяч договоров, а еще 200 тысяч - в процессе заключения.Правительство РФ в 2021 году по поручению президента приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 73 субъектах РФ, а также региональные операторы.
https://ria.ru/20220401/chekhiya-1781304711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жкх, россия, газпром
Правительство работает над фиксацией цен на трубы и металлы для газификации
Новак: правительство работает над фиксацией цен на трубы и металлы для газификации России
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правительство РФ работает над фиксацией цен на трубы и металлы, которые используются для газификации регионов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы ведем работу по фиксации цен на трубы и на металлы для работ по газификации, мониторим ситуацию по стоимости оборудования газоиспользующего", - сказал Новак, выступая на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ
при Совете Федерации
.
"В ближайшее время "Газпром
" также заключит долгосрочные договоры с производителями газохимической продукции, то есть полиэтиленовых труб, которые используются (в газификации - ред.)", - добавил он.
По словам Новака, за последний месяц принято 60 тысяч заявок на бесплатное доведение газа до границ участков домовладения в рамках программы социальной догазификации. Всего уже заключено 290 тысяч договоров, а еще 200 тысяч - в процессе заключения.
Правительство РФ в 2021 году по поручению президента приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.
За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 73 субъектах РФ, а также региональные операторы.