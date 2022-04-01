https://ria.ru/20220401/finbezopasnost-1781285103.html

Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности

Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности - РИА Новости, 01.04.2022

Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности

Открыт прием заявок на участие школьников и студентов во второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:01

2022-04-01T14:01

2022-04-01T14:01

дмитрий чернышенко

общество

россия

брикс

дети

школа

образование

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Открыт прием заявок на участие школьников и студентов во второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил заместитель председателя правительства РФ, глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко."Олимпиада этого года будет организована на основе успешного дебютного опыта. Мы учтем все предложения, чтобы провести ее на самом высоком уровне. Зарегистрироваться на участие можно с сегодняшнего дня. Предварительные мероприятия пройдут на базе вузов в режиме онлайн с 16 по 20 мая, итоги подведем в сентябре. Тогда же выберем тех, кто пройдет в финал", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.Вице-премьер напомнил, что первая такая олимпиада прошла в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина и показала высокую заинтересованность школьников и студентов в теме финансовой безопасности. Более 30 тысяч участников из семи стран решали сложные финансовые задачи, в финальной части за победу боролись 500 человек, а победителями и призерами стали 122 школьника и студента, сказал он."Принять участие в олимпиаде могут ученики восьмых - десятых классов и студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузах России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и стран БРИКС. Регистрация продлится до 15 мая... Подведение итогов и определение участников финального этапа олимпиады состоится в сентябре 2022 года, а финал олимпиады пройдёт с 10 по 14 октября 2022 года на федеральной территории "Сириус" в очном формате", - говорится в документе.

https://na.ria.ru/20220330/mgu-1780833265.html

https://na.ria.ru/20220325/vuzy-1779925512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, общество, россия, брикс, дети, школа, образование