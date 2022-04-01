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Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности - РИА Новости, 01.04.2022
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Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности
Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности - РИА Новости, 01.04.2022
Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности
Открыт прием заявок на участие школьников и студентов во второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:01
2022-04-01T14:01
дмитрий чернышенко
общество
россия
брикс
дети
школа
образование
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Открыт прием заявок на участие школьников и студентов во второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил заместитель председателя правительства РФ, глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко."Олимпиада этого года будет организована на основе успешного дебютного опыта. Мы учтем все предложения, чтобы провести ее на самом высоком уровне. Зарегистрироваться на участие можно с сегодняшнего дня. Предварительные мероприятия пройдут на базе вузов в режиме онлайн с 16 по 20 мая, итоги подведем в сентябре. Тогда же выберем тех, кто пройдет в финал", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.Вице-премьер напомнил, что первая такая олимпиада прошла в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина и показала высокую заинтересованность школьников и студентов в теме финансовой безопасности. Более 30 тысяч участников из семи стран решали сложные финансовые задачи, в финальной части за победу боролись 500 человек, а победителями и призерами стали 122 школьника и студента, сказал он."Принять участие в олимпиаде могут ученики восьмых - десятых классов и студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузах России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и стран БРИКС. Регистрация продлится до 15 мая... Подведение итогов и определение участников финального этапа олимпиады состоится в сентябре 2022 года, а финал олимпиады пройдёт с 10 по 14 октября 2022 года на федеральной территории "Сириус" в очном формате", - говорится в документе.
https://na.ria.ru/20220330/mgu-1780833265.html
https://na.ria.ru/20220325/vuzy-1779925512.html
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дмитрий чернышенко, общество, россия, брикс, дети, школа, образование
14:01 01.04.2022
 
Открыта регистрация на Международную олимпиаду по финансовой безопасности

Открыта регистрация на вторую Международную олимпиаду по финансовой безопасности

© Fotolia / KzenonСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Fotolia / Kzenon
Студенты
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Открыт прием заявок на участие школьников и студентов во второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности, сообщил заместитель председателя правительства РФ, глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко.
"Олимпиада этого года будет организована на основе успешного дебютного опыта. Мы учтем все предложения, чтобы провести ее на самом высоком уровне. Зарегистрироваться на участие можно с сегодняшнего дня. Предварительные мероприятия пройдут на базе вузов в режиме онлайн с 16 по 20 мая, итоги подведем в сентябре. Тогда же выберем тех, кто пройдет в финал", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства РФ.
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Вице-премьер напомнил, что первая такая олимпиада прошла в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина и показала высокую заинтересованность школьников и студентов в теме финансовой безопасности. Более 30 тысяч участников из семи стран решали сложные финансовые задачи, в финальной части за победу боролись 500 человек, а победителями и призерами стали 122 школьника и студента, сказал он.
"Принять участие в олимпиаде могут ученики восьмых - десятых классов и студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузах России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и стран БРИКС. Регистрация продлится до 15 мая... Подведение итогов и определение участников финального этапа олимпиады состоится в сентябре 2022 года, а финал олимпиады пройдёт с 10 по 14 октября 2022 года на федеральной территории "Сириус" в очном формате", - говорится в документе.
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