ЛНР ввела ответственность за фейки о военных России и республик Донбасса
Народный Совет ЛНР ввел ответственность за фейки о военных России и республик Донбасса
Военнослужащий военной комендатуры ЛНР
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Народный Совет Луганской народной республики в пятницу принял закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах РФ и республик Донбасса, а также за распространение заведомо ложной информации о функционировании органов госвласти РФ, ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба Народного совета республики.
"Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс ЛНР новыми статьями, а именно, статьей 246\3, устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР, исполнении государственными органами Российской Федерации, Луганской народной республики, Донецкой народной республики своих полномочий", - говорится в сообщении.
Как сообщил председатель комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов, данный законопроект был внесен в Народный Совет ЛНР главой республики Леонидом Пасечником.
При этом, как пояснил Попов, уголовная ответственность по части 1 статьи 341\1 УК ЛНР наступает в случае, если ранее лицо было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние, в связи с чем кодекс ЛНР об административных правонарушениях дополняется новой статьей 20.4.2. По его словам, принятие законопроекта окажет превентивное воздействие на граждан, должностных и юридических лиц и будет способствовать обеспечению безопасности государства и общества.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.