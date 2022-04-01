https://ria.ru/20220401/feyki-1781384370.html

ЛНР ввела ответственность за фейки о военных России и республик Донбасса

ЛНР ввела ответственность за фейки о военных России и республик Донбасса - РИА Новости, 01.04.2022

ЛНР ввела ответственность за фейки о военных России и республик Донбасса

Народный Совет Луганской народной республики в пятницу принял закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах РФ и республик Донбасса, а также... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:42

2022-04-01T20:42

2022-04-01T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Народный Совет Луганской народной республики в пятницу принял закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах РФ и республик Донбасса, а также за распространение заведомо ложной информации о функционировании органов госвласти РФ, ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба Народного совета республики.Кроме того, сообщили в пресс-службе, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 341\1, устанавливающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР.Как сообщил председатель комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов, данный законопроект был внесен в Народный Совет ЛНР главой республики Леонидом Пасечником.При этом, как пояснил Попов, уголовная ответственность по части 1 статьи 341\1 УК ЛНР наступает в случае, если ранее лицо было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние, в связи с чем кодекс ЛНР об административных правонарушениях дополняется новой статьей 20.4.2. По его словам, принятие законопроекта окажет превентивное воздействие на граждан, должностных и юридических лиц и будет способствовать обеспечению безопасности государства и общества.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/samolet-1780486820.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр