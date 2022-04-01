Рейтинг@Mail.ru
Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220401/epidemiya-1781262056.html
Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети
Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети - РИА Новости, 01.04.2022
Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети
Премьера второго сезона сериала "Эпидемия" состоится в апреле в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:06
2022-04-01T13:06
культура
новости культуры
кино и сериалы
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730479921_1:0:1069:601_1920x0_80_0_0_d5c981c50d6cfa830890c1d0f9ac9053.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьера второго сезона сериала "Эпидемия" состоится в апреле в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.События в сериале разворачиваются во время глобальной катастрофы — "новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых". В предыдущем выпуске главные герои уехали из столицы в надежде переждать эпидемию на отдаленном острове в Карелии. К ролям в проекте вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. Также во втором сезоне появятся новые персонажи. Их образы воплотят Аскар Ильясов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек и Юра Борисов."Молодые и эпатажные, кажется, что эпидемия их даже не коснулась. А вот герои Александра Робака и Марьяны Спивак выглядят тревожно. Одно неизменно — эвакуация из опасной зоны продолжается", — рассказывается в пресс-релизе.Проект снимался Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.Премьера первого сезона "Эпидемии" режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" состоялась в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он вошел в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, попавшим в десятку лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.
https://ria.ru/20220401/kino-1780928825.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730479921_135:0:936:601_1920x0_80_0_0_9f8cb2abc1dd6831e542695ce22c7748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва
13:06 01.04.2022
 
Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети

Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети

© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия
© PREMIER (2018-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьера второго сезона сериала "Эпидемия" состоится в апреле в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.
События в сериале разворачиваются во время глобальной катастрофы — "новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых". В предыдущем выпуске главные герои уехали из столицы в надежде переждать эпидемию на отдаленном острове в Карелии.
К ролям в проекте вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. Также во втором сезоне появятся новые персонажи. Их образы воплотят Аскар Ильясов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек и Юра Борисов.
"Молодые и эпатажные, кажется, что эпидемия их даже не коснулась. А вот герои Александра Робака и Марьяны Спивак выглядят тревожно. Одно неизменно — эвакуация из опасной зоны продолжается", — рассказывается в пресс-релизе.
Проект снимался Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.
Премьера первого сезона "Эпидемии" режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" состоялась в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он вошел в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, попавшим в десятку лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.
Постер фильма Роман служанки
Вчера, 08:00Культура
Главная кинопремьера недели: чем интересен "Роман служанки"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала