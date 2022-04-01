https://ria.ru/20220401/epidemiya-1781262056.html

Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети

Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети - РИА Новости, 01.04.2022

Второй сезон сериала "Эпидемия" выйдет в апреле в Сети

Премьера второго сезона сериала "Эпидемия" состоится в апреле в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:06

2022-04-01T13:06

2022-04-01T13:06

культура

новости культуры

кино и сериалы

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730479921_1:0:1069:601_1920x0_80_0_0_d5c981c50d6cfa830890c1d0f9ac9053.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьера второго сезона сериала "Эпидемия" состоится в апреле в Сети, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.События в сериале разворачиваются во время глобальной катастрофы — "новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых". В предыдущем выпуске главные герои уехали из столицы в надежде переждать эпидемию на отдаленном острове в Карелии. К ролям в проекте вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. Также во втором сезоне появятся новые персонажи. Их образы воплотят Аскар Ильясов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек и Юра Борисов."Молодые и эпатажные, кажется, что эпидемия их даже не коснулась. А вот герои Александра Робака и Марьяны Спивак выглядят тревожно. Одно неизменно — эвакуация из опасной зоны продолжается", — рассказывается в пресс-релизе.Проект снимался Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.Премьера первого сезона "Эпидемии" режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" состоялась в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он вошел в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, попавшим в десятку лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.

https://ria.ru/20220401/kino-1780928825.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва