19:16 01.04.2022 (обновлено: 19:56 01.04.2022)
Си Цзиньпин: Китай и ЕС должны обеспечить стабильность мировой экономики
Си Цзиньпин: Китай и Евросоюз должны обеспечить стабильность мировой экономической системы
Председатель КНР Си Цзиньпин
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. КНР и ЕС должны работать над предотвращением распространения украинского кризиса и обеспечить стабильность мировой экономической системы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита с руководством ЕС в формате видеоконференции.
"Китай и ЕС должны приложить силы для контроля и управления ситуацией, а также предотвратить распространение кризиса (за пределы Украины – ред.), в частности, необходимо обеспечить стабильность системы, правил и основ мировой экономики, а также укрепить доверие людей", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
"Многие люди крайне обеспокоены тем, что нынешняя ситуация (на Украине – ред.) в одночасье может уничтожить результаты десятилетий международного экономического сотрудничества. Если ситуация продолжит ухудшаться, то предполагается, что на последующее восстановление могут уйти годы или даже десятилетия", - добавил Си Цзиньпин.
"Нынешняя структура мировой экономики представляет собой каркас, сформированный многолетними усилиями всех стран мира", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
По его словам, "все стороны должны дорожить этими достижениями, нельзя опрометчиво наносить удары по существующей мировой экономической системе и тем более нельзя ее политизировать, превращать в инструмент или оружие, вызывая серьезные кризисы в области финансов, торговли, энергетики, науки и техники, продовольствия, промышленности и цепочек поставок".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.