https://ria.ru/20220401/egipet-1781345114.html
Российский туроператор планирует летать в Египет на чартерах
Российский туроператор планирует летать в Египет на чартерах - РИА Новости, 01.04.2022
Российский туроператор планирует летать в Египет на чартерах
Туроператор "Библио-Глобус" заявил чартерные туры на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх, полеты в текущем месяце, до 29 апреля, будут выполняться на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:29
2022-04-01T17:29
2022-04-01T17:29
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" заявил чартерные туры на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх, полеты в текущем месяце, до 29 апреля, будут выполняться на крыльях авиакомпании Red Wings, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Полеты будут осуществляться из аэропорта Жуковский на лайнерах Boeing 777-200. К бронированию на прямых рейсах доступны заезды от четырех дней и больше.Полетная программа в Хургаду стартует с 3 апреля. До 10 апреля будет выполняться два рейса в неделю, с 13 апреля — четыре частоты в неделю. Полеты в Шарм-эш-Шейх из Жуковского начинаются с 2 апреля и будут выполняться два раза в неделю до конца апреля, уточнили в АТОР.Там также отметили, что с 29 апреля в бронированиях на египетском направлении у "Библио-Глобус" стоят вылеты уже авиакомпании "Россия". Туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх доступны для бронирования в мае.Пакетный тур на семь ночей с отправлением 3 апреля в Хургаду и размещением в отеле четыре звезды с питанием "все включено" обойдется от 101,7 тысячи рублей на двоих, в отель пять звезд – от 106 тысяч на двоих. Пакетные туры в Шарм-эш-Шейх с вылетом 2 апреля начинаются от 84 тысяч рублей с размещением в отеле четыре звезды и от 92 тысяч рублей с размещением в отеле пять звезд.
https://ria.ru/20220401/egipet-1781227795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шарм-эш-шейх, хургада, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 777-200, санкции в отношении россии, red wings airlines, россия (авиакомпания), туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Российский туроператор планирует летать в Египет на чартерах
Туроператор "Библио-Глобус" заявил чартеры на курорты Египта с апреля, сообщает АТОР
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" заявил чартерные туры на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх, полеты в текущем месяце, до 29 апреля, будут выполняться на крыльях авиакомпании Red Wings, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В отличие от предыдущих полетных программ, партнером "Библио-Глобус" по авиаперевозке будет не авиакомпания "Россия", а Red Wings. Официальный статус рейсов пока неясен, но по факту это чартеры," — рассказали в АТОР.
Полеты будут осуществляться из аэропорта Жуковский на лайнерах Boeing 777-200. К бронированию на прямых рейсах доступны заезды от четырех дней и больше.
Полетная программа в Хургаду стартует с 3 апреля. До 10 апреля будет выполняться два рейса в неделю, с 13 апреля — четыре частоты в неделю. Полеты в Шарм-эш-Шейх из Жуковского начинаются с 2 апреля и будут выполняться два раза в неделю до конца апреля, уточнили в АТОР.
Там также отметили, что с 29 апреля в бронированиях на египетском направлении у "Библио-Глобус" стоят вылеты уже авиакомпании "Россия". Туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх доступны для бронирования в мае.
Пакетный тур на семь ночей с отправлением 3 апреля в Хургаду и размещением в отеле четыре звезды с питанием "все включено" обойдется от 101,7 тысячи рублей на двоих, в отель пять звезд – от 106 тысяч на двоих. Пакетные туры в Шарм-эш-Шейх с вылетом 2 апреля начинаются от 84 тысяч рублей с размещением в отеле четыре звезды и от 92 тысяч рублей с размещением в отеле пять звезд.