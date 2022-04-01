https://ria.ru/20220401/egipet-1781345114.html

Российский туроператор планирует летать в Египет на чартерах

Российский туроператор планирует летать в Египет на чартерах - РИА Новости, 01.04.2022

Российский туроператор планирует летать в Египет на чартерах

Туроператор "Библио-Глобус" заявил чартерные туры на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх, полеты в текущем месяце, до 29 апреля, будут выполняться на... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:29

2022-04-01T17:29

2022-04-01T17:29

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шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" заявил чартерные туры на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх, полеты в текущем месяце, до 29 апреля, будут выполняться на крыльях авиакомпании Red Wings, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Полеты будут осуществляться из аэропорта Жуковский на лайнерах Boeing 777-200. К бронированию на прямых рейсах доступны заезды от четырех дней и больше.Полетная программа в Хургаду стартует с 3 апреля. До 10 апреля будет выполняться два рейса в неделю, с 13 апреля — четыре частоты в неделю. Полеты в Шарм-эш-Шейх из Жуковского начинаются с 2 апреля и будут выполняться два раза в неделю до конца апреля, уточнили в АТОР.Там также отметили, что с 29 апреля в бронированиях на египетском направлении у "Библио-Глобус" стоят вылеты уже авиакомпании "Россия". Туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх доступны для бронирования в мае.Пакетный тур на семь ночей с отправлением 3 апреля в Хургаду и размещением в отеле четыре звезды с питанием "все включено" обойдется от 101,7 тысячи рублей на двоих, в отель пять звезд – от 106 тысяч на двоих. Пакетные туры в Шарм-эш-Шейх с вылетом 2 апреля начинаются от 84 тысяч рублей с размещением в отеле четыре звезды и от 92 тысяч рублей с размещением в отеле пять звезд.

https://ria.ru/20220401/egipet-1781227795.html

https://ria.ru/20220330/turtsiya-1780850211.html

шарм-эш-шейх

хургада

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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