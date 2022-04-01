https://ria.ru/20220401/donetsk-1781214265.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 9.35 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 ракет из "Града", сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:03

2022-04-01T10:03

2022-04-01T10:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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красногоровка

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.35 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 ракет из "Града", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.35 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

красногоровка

донбасс

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, красногоровка, донбасс, донецк (днр), донецкая народная республика