https://ria.ru/20220401/dnr-1781224760.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов - РИА Новости, 01.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки военные ДНР уничтожили 67 украинских националистов, два вертолета, 12 огневых позиций, танк РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:48

2022-04-01T10:48

2022-04-01T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки военные ДНР уничтожили 67 украинских националистов, два вертолета, 12 огневых позиций, танк и две бронемашины."За прошедшие сутки, наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, 12 огневых позиций, два вертолета, один танк и две бронированные машины. Захвачены две БМП, одна самоходная артиллеристская установка 2С1 "Гвоздика" и один бронетранспортёр", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины