https://ria.ru/20220401/dnr-1781209475.html

Украинские военные за сутки 15 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские военные за сутки 15 раз открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские военные за сутки 15 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применив 164 единицы боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:30

2022-04-01T09:30

2022-04-01T09:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, применив 164 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 164 единицы", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс