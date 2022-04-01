https://ria.ru/20220401/dnr-1781206722.html

В ДНР за сутки ранены 57 мирных жителей при обстрелах украинскими войсками

В ДНР за сутки ранены 57 мирных жителей при обстрелах украинскими войсками - РИА Новости, 01.04.2022

В ДНР за сутки ранены 57 мирных жителей при обстрелах украинскими войсками

Пятьдесят семь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:09

2022-04-01T09:09

2022-04-01T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Пятьдесят семь мирных жителей пострадали за минувшие сутки в Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики."За минувшие сутки, с 09:00 31 марта до 09:00 1 апреля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики... ранения различной степени тяжести получили 57 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины