https://ria.ru/20220401/dnr-1781205892.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли город Донецк, выпустив по нему 15 снарядов, также выпустили 10 снарядов по населенному пункту Горловка, сообщает РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:04

2022-04-01T09:04

2022-04-01T09:12

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли город Донецк, выпустив по нему 15 снарядов, также выпустили 10 снарядов по населенному пункту Горловка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 08.30 до 08.50 в направлении Петровского района Донецка и населенного пункта Горловка. Всего выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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донецк (днр)

горловка

россия

петровский район

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, владимир путин, россия, петровский район