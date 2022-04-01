https://ria.ru/20220401/dnr-1781185933.html

В ДНР при обстреле погибла женщина

В ДНР при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 01.04.2022

В ДНР при обстреле погибла женщина

Женщина погибла, еще 34 мирных жителя пострадали в результате обстрелов в ДНР со стороны украинских войск за два дня, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:02

2022-04-01T00:02

2022-04-01T00:02

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Женщина погибла, еще 34 мирных жителя пострадали в результате обстрелов в ДНР со стороны украинских войск за два дня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация о гибели женщины по ул. Пинтера, 8, кв. 69, Кировского района Донецка (мкрн "Текстильщик"). Погибшей оказалась женщина 1953 г.р. По оперативной линии СЦКК ДНР установлены данные о ранении 15 мирных жителей 30 марта в результате обстрелов со стороны ВФУ с ранее освобожденной части н.п. Мариуполь: мужчины: 1978, 1964, 1985, 1986, 1983, 1958, 1972, 1991, 1974 годов рождения; женщины: 2001, 2000, 1958, 1985, 1985, 1982 годов рождения. Также по оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 19 мирных жителей 31 марта в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных раннее территорий: н.п. Павловка: мужчина 1973 г.р.; н.п. Мариуполь: мужчины: 1957, 1976, 1976, 1964, 1946, 1992, 1973, 1977, 1986, 1972, 1985, 1987, 1979, 1989, 1963, 1980 годов рождения; женщины: 1994, 1975 годов рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сцкк, донбасс, россия, украина