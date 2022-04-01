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В Госдуме призвали лишить Депардье российского гражданства

В Госдуме призвали лишить Депардье российского гражданства - РИА Новости, 01.04.2022

В Госдуме призвали лишить Депардье российского гражданства

Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:23

2022-04-01T13:23

2022-04-01T13:44

жерар депардье

дмитрий песков

владимир путин

украина

россия

саранск

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ передать детям-сиротам.Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина."Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления", - заявил РИА Новости депутат.Кроме того, парламентарий предложил изъять недвижимость актера и передать нуждающимся."Ему подарили две квартиры - в Саранске и Грозном. Эти квартиры нужно изъять и передать в нужды детей-сирот. Это было бы самым правильным решением в данном вопросе", - считает Хамзаев.Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выразив готовность "при необходимости все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал".

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

жерар депардье, дмитрий песков, владимир путин, украина, россия, саранск, в мире, новости культуры, культура