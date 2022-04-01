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Евросоюз призвал Китай оказывать давление на Россию - РИА Новости, 01.04.2022
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Евросоюз призвал Китай оказывать давление на Россию
Евросоюз призвал Китай оказывать давление на Россию - РИА Новости, 01.04.2022
Евросоюз призвал Китай оказывать давление на Россию
Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с руководством Китая в ходе виртуального саммита привели доводы ЕС о... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:16
2022-04-01T17:16
в мире
евросовет
китай
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
еврокомиссия
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с руководством Китая в ходе виртуального саммита привели доводы ЕС о необходимости оказания давления на Россию, надеются, что Китай их услышит, сообщил Мишель по итогам встречи."В ходе последнего саммита ЕС в Брюсселе лидеры 27 стран договорились сделать все необходимое, чтобы избежать обхода санкций, представлять свои аргументы. Мы сегодня объяснили властям Китая важность оказания давления на Россию, призыва ее к переговорам. У нас была возможность использовать все свои аргументы. Надеемся быть услышанными", - сказал он.По словам Мишеля, вопрос оказания поддержки России для обхода международных санкций стал центральным на встрече в верхах. "Что касается санкций, возможного соблазна для России заручиться поддержкой для обхода санкций, то это было одним из центральных вопросов обсуждения с председателем КНР и премьер-министром Госсовета. Китайское руководство подтвердило свою приверженность миру и, безопасности и стабильности, но я не намерен говорить от их имени. Мы надеемся, что наши аргументы были услышаны", - отметил он.Глава Евросовета также выразил надежду, что "Китай будет учитывать важность своей репутации на международной арене, важность экономических отношений с Европейским союзом". В этой связи он подчеркнул, что "15% китайского экспорта направляется в ЕС, и только 1-1,5% на российский рынок".
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779764646.html
https://ria.ru/20220329/soyuzniki-1780543334.html
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в мире, евросовет, китай, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен
17:16 01.04.2022
 
Евросоюз призвал Китай оказывать давление на Россию

Глава Евросовета Мишель и глава ЕК фон дер Ляйен призвали Китай давить на Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с руководством Китая в ходе виртуального саммита привели доводы ЕС о необходимости оказания давления на Россию, надеются, что Китай их услышит, сообщил Мишель по итогам встречи.
"В ходе последнего саммита ЕС в Брюсселе лидеры 27 стран договорились сделать все необходимое, чтобы избежать обхода санкций, представлять свои аргументы. Мы сегодня объяснили властям Китая важность оказания давления на Россию, призыва ее к переговорам. У нас была возможность использовать все свои аргументы. Надеемся быть услышанными", - сказал он.
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По словам Мишеля, вопрос оказания поддержки России для обхода международных санкций стал центральным на встрече в верхах. "Что касается санкций, возможного соблазна для России заручиться поддержкой для обхода санкций, то это было одним из центральных вопросов обсуждения с председателем КНР и премьер-министром Госсовета. Китайское руководство подтвердило свою приверженность миру и, безопасности и стабильности, но я не намерен говорить от их имени. Мы надеемся, что наши аргументы были услышаны", - отметил он.
Глава Евросовета также выразил надежду, что "Китай будет учитывать важность своей репутации на международной арене, важность экономических отношений с Европейским союзом". В этой связи он подчеркнул, что "15% китайского экспорта направляется в ЕС, и только 1-1,5% на российский рынок".
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В миреЕвросоветКитайРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЕврокомиссияШарль МишельУрсула фон дер Ляйен
 
 
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