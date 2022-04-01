https://ria.ru/20220401/bumaga-1781338703.html

Минпромторг сообщил о нормализации ситуации с ценами на офисную бумагу

Минпромторг сообщил о нормализации ситуации с ценами на офисную бумагу - РИА Новости, 01.04.2022

Минпромторг сообщил о нормализации ситуации с ценами на офисную бумагу

Минпромторг РФ фиксировал сильный рост цен на офисную бумагу в стране, но сейчас ситуация нормализуется и они возвращаются к уровням января-февраля текущего... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:47

2022-04-01T16:47

2022-04-01T17:43

общество

россия

санкции

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ фиксировал сильный рост цен на офисную бумагу в стране, но сейчас ситуация нормализуется и они возвращаются к уровням января-февраля текущего года, сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что в РФ три крупнейших производителя офисной бумаги (один из них расположен в Ленинградской области, второй - в Коми и третий - в Архангельской области)."Недостаток офисной бумаги на рынке наблюдался, это правда, примерно две-три недели в марте, он был связан с тем, что приостановил работу Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат", - сказал Евтухов.Он пояснил, что это было связано с остановками поставок химикатов для отбеливания бумаги, которые поступали из Финляндии. Замминистра уточнил, что компания уже нашла новых поставщиков химикатов в Китае, Индии и России."Из-за того что компания занимает порядка 40% рынка, нехватка продукции стала заметной и цены, действительно, сильно выросли из-за временного локального дефицита... Сейчас ситуация нормализуется, цены возвращаются к уровням января-февраля месяца и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации", - добавил он.

https://ria.ru/20220328/bumaga-1780380630.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, санкции, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов