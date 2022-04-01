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Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров - РИА Новости, 01.04.2022
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Культура
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Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров
Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров - РИА Новости, 01.04.2022
Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров
Проект "Видеоблогеры в кино", который покажет контент популярных инфлюенсеров на большом экране, стартует 4 апреля в кинотеатрах "Каро", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:27
2022-04-01T19:52
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Проект "Видеоблогеры в кино", который покажет контент популярных инфлюенсеров на большом экране, стартует 4 апреля в кинотеатрах "Каро", сообщает пресс-служба сети.Первым участником нового формата станет YouTube-канал "Чикен Карри", который 4 апреля представит выпуск комедийного ролплей-шоу "Подземелья Чикен Карри" в киноцентре "Октябрь". Также состоится встреча с участниками и создателями шоу."В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в "Каро" хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству. Мы можем показать видео в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде. Это могут быть эксклюзивные показы или формат мини-проката видео и влогов в нескольких городах", — приводятся слова вице-президента сети "Каро" по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольги Проскуряковой.
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медиа - общество, кино, россия, новости культуры, кино и сериалы
18:27 01.04.2022 (обновлено: 19:52 01.04.2022)
 
Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров

Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров

© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Проект "Видеоблогеры в кино", который покажет контент популярных инфлюенсеров на большом экране, стартует 4 апреля в кинотеатрах "Каро", сообщает пресс-служба сети.
"Самые популярные блогеры представят новые видео в эксклюзивном формате на площадках киносети, а у их фанатов появится шанс увидеть контент любимых инфлюенсеров на большом экране самыми первыми, не переживая за перебои в работе соцсетей", - говорится в сообщении.
Первым участником нового формата станет YouTube-канал "Чикен Карри", который 4 апреля представит выпуск комедийного ролплей-шоу "Подземелья Чикен Карри" в киноцентре "Октябрь". Также состоится встреча с участниками и создателями шоу.
"В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в "Каро" хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству. Мы можем показать видео в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде. Это могут быть эксклюзивные показы или формат мини-проката видео и влогов в нескольких городах", — приводятся слова вице-президента сети "Каро" по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольги Проскуряковой.
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