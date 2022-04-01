18:27 01.04.2022 (обновлено: 19:52 01.04.2022)
Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров
Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров
Кинотеатр
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Проект "Видеоблогеры в кино", который покажет контент популярных инфлюенсеров на большом экране, стартует 4 апреля в кинотеатрах "Каро", сообщает пресс-служба сети.
"Самые популярные блогеры представят новые видео в эксклюзивном формате на площадках киносети, а у их фанатов появится шанс увидеть контент любимых инфлюенсеров на большом экране самыми первыми, не переживая за перебои в работе соцсетей", - говорится в сообщении.
Первым участником нового формата станет YouTube-канал "Чикен Карри", который 4 апреля представит выпуск комедийного ролплей-шоу "Подземелья Чикен Карри" в киноцентре "Октябрь". Также состоится встреча с участниками и создателями шоу.
"В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в "Каро" хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству. Мы можем показать видео в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде. Это могут быть эксклюзивные показы или формат мини-проката видео и влогов в нескольких городах", — приводятся слова вице-президента сети "Каро" по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольги Проскуряковой.