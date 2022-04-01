https://ria.ru/20220401/blogery-1781362046.html

Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров

Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров - РИА Новости, 01.04.2022

Российские кинотеатры начнут показывать видео блогеров

Проект "Видеоблогеры в кино", который покажет контент популярных инфлюенсеров на большом экране, стартует 4 апреля в кинотеатрах "Каро", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:27

2022-04-01T18:27

2022-04-01T19:52

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Проект "Видеоблогеры в кино", который покажет контент популярных инфлюенсеров на большом экране, стартует 4 апреля в кинотеатрах "Каро", сообщает пресс-служба сети.Первым участником нового формата станет YouTube-канал "Чикен Карри", который 4 апреля представит выпуск комедийного ролплей-шоу "Подземелья Чикен Карри" в киноцентре "Октябрь". Также состоится встреча с участниками и создателями шоу."В свете последних событий, связанных с ограничением монетизации во многих популярных каналах для пользователей из России, мы в "Каро" хотим поддержать блогерское сообщество и приглашаем ведущих блогеров из столицы и регионов к сотрудничеству. Мы можем показать видео в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте, Новосибирске и Калининграде. Это могут быть эксклюзивные показы или формат мини-проката видео и влогов в нескольких городах", — приводятся слова вице-президента сети "Каро" по управлению маркетингом, кафе и кинобарами Ольги Проскуряковой.

https://ria.ru/20220330/sovremennik-1780812245.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

медиа - общество, кино, россия, новости культуры, кино и сериалы