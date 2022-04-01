https://ria.ru/20220401/blogery-1781320176.html
Блогеры попросили Генпрокуратуру разъяснить решение по запрету Meta*
Блогеры попросили Генпрокуратуру разъяснить решение по запрету Meta* - РИА Новости, 01.04.2022
Блогеры попросили Генпрокуратуру разъяснить решение по запрету Meta*
Предприниматели, блогеры и профессиональные сообщества попросили Генпрокуратуру РФ разъяснить, как пользоваться Instagram* и Facebook* и не попасть при этом под РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:55
2022-04-01T15:55
2022-04-01T15:55
общество
марк цукерберг
антон горелкин
госдума рф
россия
генеральная прокуратура рф
facebook
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприниматели, блогеры и профессиональные сообщества попросили Генпрокуратуру РФ разъяснить, как пользоваться Instagram* и Facebook* и не попасть при этом под уголовную ответственность.Обращение с их вопросами направил в надзорное ведомство зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин (текст есть в распоряжении РИА Новости).В нем депутат просит разъяснить правоприменение решения суда о запрете деятельности Meta* в связи с экстремистской деятельностью. В частности, он просит разъяснения, предусмотрена ли административная или уголовная ответственность на наличие учетных записей, в том числе бизнес-профилей, и публикацию контента, ссылки на запрещенные соцсети на сторонних ресурсах, за лайки и комментарии.Отдельно он выделяет вопрос - можно ли размещать и оплачивать рекламу, в том числе у зарубежных блогеров, направленную на продвижение российских товаров на рынки других государств. А также можно ли упоминать соцсети без указания на запрет деятельности Meta*, использовать их логотипы, ссылки на странички в соцсетях на полиграфической продукции.Депутат запрашивает, могут ли граждане и профессиональные участники рынка ценных бумаг владеть акциями Meta*, а также бумагами инвестиционных фондов, вкладывающихся в детище Марка Цукерберга.Не повлечет ли это обвинение в финансировании экстремизма и может ли так расцениваться оплата агентством рекламных услуг, произведенных до решения суда – еще два вопроса. Может ли грозить ответственность за деньги, оставшиеся на балансе в личных кабинетах, и можно ли указывать их в бухгалтерской отчетности?"Допускается ли использование сервисов Meta* для предвыборной агитации и общественно-политической деятельности при условии, что иные нормы закона не нарушаются? Влечет ли ответственность технологическое взаимодействие с сервисом Facebook* в целях авторизации аккаунтов на других площадках?" - указано в запросе.В запросе депутат просит не о личном ответе, а о публикации разъяснений.Комментариями Генпрокуратуры РИА Новости на данный момент не располагает.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220331/pushkov-1781134743.html
https://ria.ru/20220324/sotsseti-1779794871.html
https://ria.ru/20220329/now-1780661133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марк цукерберг, антон горелкин, госдума рф, россия, генеральная прокуратура рф, facebook
Блогеры попросили Генпрокуратуру разъяснить решение по запрету Meta*
Блогеры попросили Генпрокуратуру разъяснить решение по запрету Instagram* и Facebook*
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприниматели, блогеры и профессиональные сообщества попросили Генпрокуратуру РФ разъяснить, как пользоваться Instagram* и Facebook* и не попасть при этом под уголовную ответственность.
Обращение с их вопросами направил в надзорное ведомство зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин (текст есть в распоряжении РИА Новости).
В нем депутат просит разъяснить правоприменение решения суда о запрете деятельности Meta* в связи с экстремистской деятельностью. В частности, он просит разъяснения, предусмотрена ли административная или уголовная ответственность на наличие учетных записей, в том числе бизнес-профилей, и публикацию контента, ссылки на запрещенные соцсети на сторонних ресурсах, за лайки и комментарии.
Отдельно он выделяет вопрос - можно ли размещать и оплачивать рекламу, в том числе у зарубежных блогеров, направленную на продвижение российских товаров на рынки других государств. А также можно ли упоминать соцсети без указания на запрет деятельности Meta*, использовать их логотипы, ссылки на странички в соцсетях на полиграфической продукции.
Депутат запрашивает, могут ли граждане и профессиональные участники рынка ценных бумаг владеть акциями Meta*, а также бумагами инвестиционных фондов, вкладывающихся в детище Марка Цукерберга.
Не повлечет ли это обвинение в финансировании экстремизма и может ли так расцениваться оплата агентством рекламных услуг, произведенных до решения суда – еще два вопроса. Может ли грозить ответственность за деньги, оставшиеся на балансе в личных кабинетах, и можно ли указывать их в бухгалтерской отчетности?
"Допускается ли использование сервисов Meta* для предвыборной агитации и общественно-политической деятельности при условии, что иные нормы закона не нарушаются? Влечет ли ответственность технологическое взаимодействие с сервисом Facebook* в целях авторизации аккаунтов на других площадках?" - указано в запросе.
В запросе депутат просит не о личном ответе, а о публикации разъяснений.
Комментариями Генпрокуратуры РИА Новости на данный момент не располагает.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.