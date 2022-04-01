https://ria.ru/20220401/bezviz-1781187126.html
Южная Корея возвращает безвизовый режим с Россией
Южная Корея возвращает безвизовый режим с Россией - РИА Новости, 01.04.2022
Южная Корея возвращает безвизовый режим с Россией
Южная Корея с 1 апреля возобновляет безвизовый режим с Россией в числе ряда других стран с условием предварительной регистрации путешественников в системе... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:28
2022-04-01T00:28
2022-04-01T00:28
туризм
южная корея
россия
asiana airlines
воз
korean air
коронавирус covid-19
в мире
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СЕУЛ, 1 апр — РИА Новости. Южная Корея с 1 апреля возобновляет безвизовый режим с Россией в числе ряда других стран с условием предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea electronic traver authorization (K-ETA), сообщается на сайте системы.Южная Корея отменила краткосрочные визы и ограничила безвизовый режим с 90 странами, включая РФ, в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для граждан 46 стран и регионов, в том числе России, эти ограничения будут отменены с 1 апреля 2022 года. Всего безвизовый режим и регистрация в системе K-ETA будет доступна для 96 стран и регионов.По данным K-ETA, российские граждане смогут пребывать в Южной Корее без визы не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней.Разрешение K-ETA, как правило, действительно для многократных поездок в течение двух лет или до истечения срока действия паспорта заявителя и стоит 10 тысяч вон (около восьми долларов). Само по себе разрешение K-ETA не является визой и не гарантирует въезд в Республику Корея. Заявку на него необходимо подать не менее чем за 72 часа до вылета.Сделать это можно на вебсайте и в мобильном приложении системы. Также на официальном сайте размещена инструкция о подаче заявки, в том числе на русском языке.Помимо возвращения безвизового режима Южная Корея также отменила обязательный карантин для привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. С 1 апреля даже те путешественники, которые вакцинированы за пределами Южной Кореи, смогут въехать в страну без прохождения карантина.С 21 марта работает "система заведомой регистрации", где въезжающие граждане могут зарегистрировать факт своей вакцинации. При регистрации необходимо загрузить отрицательный результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации, опросник о состоянии здоровья и документ об исключении из карантина. На одобрение должно уходить около двух дней.В то же время российские вакцины в список одобренных ВОЗ пока не входят. Еще одна трудность для российских туристов заключается в отсутствии на данный момент прямых рейсов между РФ и Южной Кореей.Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines 4 марта продлили приостановку рейсов в Россию и перенаправляют свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты так, чтобы избежать российского воздушного пространства. В Korean Air заявили, что рейсы приостановлены из соображений безопасности, пока что до конца апреля.
https://ria.ru/20220331/aviabilety-1781118156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, россия, asiana airlines, воз, korean air , коронавирус covid-19, в мире, новости - туризм, сеул
Южная Корея возвращает безвизовый режим с Россией
Южная Корея с первого апреля возвращает безвизовый режим с Россией
СЕУЛ, 1 апр — РИА Новости.
Южная Корея с 1 апреля возобновляет безвизовый режим с Россией в числе ряда других стран с условием предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea electronic traver authorization (K-ETA), сообщается на сайте
системы.
Южная Корея
отменила краткосрочные визы и ограничила безвизовый режим с 90 странами, включая РФ, в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Для граждан 46 стран и регионов, в том числе России
, эти ограничения будут отменены с 1 апреля 2022 года. Всего безвизовый режим и регистрация в системе K-ETA будет доступна для 96 стран и регионов.
По данным K-ETA, российские граждане смогут пребывать в Южной Корее без визы не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней.
Разрешение K-ETA, как правило, действительно для многократных поездок в течение двух лет или до истечения срока действия паспорта заявителя и стоит 10 тысяч вон (около восьми долларов). Само по себе разрешение K-ETA не является визой и не гарантирует въезд в Республику Корея. Заявку на него необходимо подать не менее чем за 72 часа до вылета.
Сделать это можно на вебсайте и в мобильном приложении системы. Также на официальном сайте размещена инструкция о подаче заявки, в том числе на русском языке.
Помимо возвращения безвизового режима Южная Корея также отменила обязательный карантин для привитых вакцинами, одобренными ВОЗ
. С 1 апреля даже те путешественники, которые вакцинированы за пределами Южной Кореи, смогут въехать в страну без прохождения карантина.
С 21 марта работает "система заведомой регистрации", где въезжающие граждане могут зарегистрировать факт своей вакцинации. При регистрации необходимо загрузить отрицательный результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации, опросник о состоянии здоровья и документ об исключении из карантина. На одобрение должно уходить около двух дней.
В то же время российские вакцины в список одобренных ВОЗ пока не входят. Еще одна трудность для российских туристов заключается в отсутствии на данный момент прямых рейсов между РФ и Южной Кореей.
Южнокорейские авиалинии Korean Air
и Asiana Airlines
4 марта продлили приостановку рейсов в Россию и перенаправляют свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты так, чтобы избежать российского воздушного пространства. В Korean Air заявили, что рейсы приостановлены из соображений безопасности, пока что до конца апреля.