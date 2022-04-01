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Почти 550 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России

Почти 550 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России - РИА Новости, 01.04.2022

Почти 550 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли границу России

Уже почти 550 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 110... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:12

2022-04-01T10:12

2022-04-01T10:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уже почти 550 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины пересекли государственную границу России с начала эскалации военного конфликта, в числе беженцев свыше 110 тысяч детей, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск, с начала конфликта границу РФ пересекли 548,11 тысячи человек, среди них 110,29 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Накануне эта цифра составляла 529 тысяч.Он добавил, что за минувшие сутки на территорию России прибыли еще 18,76 тысячи беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины