https://ria.ru/20220401/belgorod-1781321573.html

Киев отказался подтвердить причастность к удару по нефтебазе в Белгороде

Киев отказался подтвердить причастность к удару по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Киев отказался подтвердить причастность к удару по нефтебазе в Белгороде

Министерство обороны Украины отказалось подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:59

2022-04-01T15:59

2022-04-01T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

белгород

украина

удар всу по нефтебазе в белгороде

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны Украины отказалось подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, украина, удар всу по нефтебазе в белгороде