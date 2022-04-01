https://ria.ru/20220401/belgorod-1781306537.html

Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом

Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом - РИА Новости, 01.04.2022

Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом

Власти Белгородской области сообщили РИА Новости о хлопке, который был слышен в небе над Белгородом, данных о попадании в село Никольское нет. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:08

2022-04-01T15:08

2022-04-01T16:07

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781247878_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_20e65a03bbb6e924a56c5e942a48df8b.jpg

БРЯНСК, 1 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области сообщили РИА Новости о хлопке, который был слышен в небе над Белгородом, данных о попадании в село Никольское нет.Жители Белгородской области сообщают в социальных сетях о том, что в городе был слышен хлопок, и публикуют фотографии со следами в небе. Кроме того, в СМИ появилась информация о попадании снаряда в село Никольское.В свою очередь, белгородский губернатор пообещал после проверки проинформировать о произошедшем в селе Никольском.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Кроме того, пострадали от, предположительно, обстрела находящиеся на территории промпарка "Северный" на окраине Белгорода типография и занимающееся производством синтетического сапфира предприятие, рассказали РИА Новости сотрудники.

россия

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгородская область