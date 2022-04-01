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Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом - РИА Новости, 01.04.2022
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Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом
Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом - РИА Новости, 01.04.2022
Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом
Власти Белгородской области сообщили РИА Новости о хлопке, который был слышен в небе над Белгородом, данных о попадании в село Никольское нет. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:08
2022-04-01T16:07
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
белгород
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгородская область
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БРЯНСК, 1 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области сообщили РИА Новости о хлопке, который был слышен в небе над Белгородом, данных о попадании в село Никольское нет.Жители Белгородской области сообщают в социальных сетях о том, что в городе был слышен хлопок, и публикуют фотографии со следами в небе. Кроме того, в СМИ появилась информация о попадании снаряда в село Никольское.В свою очередь, белгородский губернатор пообещал после проверки проинформировать о произошедшем в селе Никольском.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Кроме того, пострадали от, предположительно, обстрела находящиеся на территории промпарка "Северный" на окраине Белгорода типография и занимающееся производством синтетического сапфира предприятие, рассказали РИА Новости сотрудники.
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происшествия, россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгородская область
15:08 01.04.2022 (обновлено: 16:07 01.04.2022)
 
Белгородские власти рассказали о хлопке в небе над городом

Глава пресс-службы правительства области Василенко сообщила о хлопке в небе над Белгородом

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде
Оцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Оцепление на дороге в районе горящей нефтебазы в Белгороде
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 1 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области сообщили РИА Новости о хлопке, который был слышен в небе над Белгородом, данных о попадании в село Никольское нет.
Жители Белгородской области сообщают в социальных сетях о том, что в городе был слышен хлопок, и публикуют фотографии со следами в небе. Кроме того, в СМИ появилась информация о попадании снаряда в село Никольское.
"Официального подтверждения о попадании в Никольское нет. Что это было, мы не знаем, слышен был хлопок, и все. Был ли это снаряд, или было это еще что-то, мы не знаем" - сказала руководитель пресс-службы областного правительства Ирина Василенко.
В свою очередь, белгородский губернатор пообещал после проверки проинформировать о произошедшем в селе Никольском.
Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня на другие резервуары. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Кроме того, пострадали от, предположительно, обстрела находящиеся на территории промпарка "Северный" на окраине Белгорода типография и занимающееся производством синтетического сапфира предприятие, рассказали РИА Новости сотрудники.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияБелгородУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеБелгородская область
 
 
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