https://ria.ru/20220401/belgorod-1781302473.html

В Кремле прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ

В Кремле прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ - РИА Новости, 01.04.2022

В Кремле прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ

Оценку пятничных событий в Белгороде должны дать силовые ведомства, но произошедшее нельзя воспринимать как создание комфортных условий для продолжения... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:50

2022-04-01T14:50

2022-04-01T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оценку пятничных событий в Белгороде должны дать силовые ведомства, но произошедшее нельзя воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.О пожаре на нефтебазе в Белгороде в пятницу утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков: по его словам, причиной произошедшего стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет."Не нам, в администрации президента, давать какие-то оценки. Это должны все-таки делать профессионалы. Превосходство (России – ред.) в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то все-таки оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов."Безусловно это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров", - добавил пресс-секретарь президента России.

россия

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, дмитрий песков