https://ria.ru/20220401/belgorod-1781258859.html

Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом, сообщил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:48

2022-04-01T12:48

2022-04-01T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

удар всу по нефтебазе в белгороде

белгород

белгородская область

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде, принимаются меры для бесперебойного обеспечения региона топливом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."По Белгороду, естественно, президенту доложено. Вы знаете, что МЧС туда отправился... и предпринимаются (меры) для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми элементами топлива", - сказал он.О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: по его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте."Не нам, в администрации президента, давать какие-то оценки. Это должны все-таки делать профессионалы. Превосходство (России – ред.) в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то все-таки оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов."Безусловно это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров", - добавил пресс-секретарь президента России.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781246196.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, белгородская область, дмитрий песков, владимир путин