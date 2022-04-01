https://ria.ru/20220401/belgorod-1781246196.html
Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде
Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде
Атака украинских вертолетов на нефтебазу в Белгороде была разовым уколом, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:17
2022-04-01T12:17
2022-04-01T12:20
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
удар всу по нефтебазе в белгороде
белгород
вооруженные силы украины
а-50
константин сивков
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781224405_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f37705686b24b7cd359b22a73f292729.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Атака украинских вертолетов на нефтебазу в Белгороде была разовым уколом, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков."Для обнаружения низколетящих целей типа вертолета нужны самолеты ДРЛО, либо надо очень плотно выставлять радиолокационные станции в приграничных с Украиной районах", - сказал Сивков.Эксперт пояснил, что российские "летающие радары" А-50 (типа "Авакс") ведут постоянное патрулирование в небе над Украиной, закрывая в первую очередь западные и центральные районы этой страны."Видимо, приграничные с Россией области оставались частично открытыми, чем и воспользовались ВСУ. Произошедшее – это лишь разовый такой укол от украинцев. Наши "аваксы" просто сместят свои маршруты оперативного патрулирования на восток и закроют это оперативное направление", - подчеркнул собеседник агентства.В свою очередь председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой назвал случившееся акцией устрашения и провокацией России на более жесткие действия на Украине."И, бесспорно, произошедшее не останется без ответа. Это еще один сигнал к тому, что Украина не собирается идти на компромиссы с Россией и выполнять какие-то договоренности, даже если они будут достигнуты на переговорах", - сказал Липовой.По его словам, ситуация в Белгороде показала, что "никаких компромиссов с Украиной быть не может".О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: по его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.В экстренных службах РИА Новости сообщали о пожаре на восьми резервуарах с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.Кроме того, была обстреляна с воздуха типография в Белгороде. Представитель типографии рассказала РИА Новости, что выбиты окна, повреждено оборудование. Чудом уцелел юрист предприятия: снаряд попал в его рабочее место, пока он выходил за кофе.
https://ria.ru/20220401/spravka-1781213085.html
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781221796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, вооруженные силы украины, а-50, константин сивков
12:17 01.04.2022 (обновлено: 12:20 01.04.2022)
Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде
Эксперт Сивков: ВСУ в Белгороде воспользовались областями, неприкрытыми летающими радарами
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Атака украинских вертолетов на нефтебазу в Белгороде была разовым уколом, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"Для обнаружения низколетящих целей типа вертолета нужны самолеты ДРЛО, либо надо очень плотно выставлять радиолокационные станции в приграничных с Украиной районах", - сказал Сивков.
Эксперт пояснил, что российские "летающие радары" А-50
(типа "Авакс") ведут постоянное патрулирование в небе над Украиной, закрывая в первую очередь западные и центральные районы этой страны.
"Видимо, приграничные с Россией области оставались частично открытыми, чем и воспользовались ВСУ. Произошедшее – это лишь разовый такой укол от украинцев. Наши "аваксы" просто сместят свои маршруты оперативного патрулирования на восток и закроют это оперативное направление", - подчеркнул собеседник агентства.
В свою очередь председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой назвал случившееся акцией устрашения и провокацией России на более жесткие действия на Украине.
"И, бесспорно, произошедшее не останется без ответа. Это еще один сигнал к тому, что Украина не собирается идти на компромиссы с Россией и выполнять какие-то договоренности, даже если они будут достигнуты на переговорах", - сказал Липовой.
По его словам, ситуация в Белгороде показала, что "никаких компромиссов с Украиной быть не может".
О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
: по его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
В экстренных службах РИА Новости сообщали о пожаре на восьми резервуарах с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.
Кроме того, была обстреляна с воздуха типография в Белгороде. Представитель типографии рассказала РИА Новости, что выбиты окна, повреждено оборудование. Чудом уцелел юрист предприятия: снаряд попал в его рабочее место, пока он выходил за кофе.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.