https://ria.ru/20220401/belgorod-1781246196.html

Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде

Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде

Атака украинских вертолетов на нефтебазу в Белгороде была разовым уколом, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:17

2022-04-01T12:17

2022-04-01T12:20

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

удар всу по нефтебазе в белгороде

белгород

вооруженные силы украины

а-50

константин сивков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Атака украинских вертолетов на нефтебазу в Белгороде была разовым уколом, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков."Для обнаружения низколетящих целей типа вертолета нужны самолеты ДРЛО, либо надо очень плотно выставлять радиолокационные станции в приграничных с Украиной районах", - сказал Сивков.Эксперт пояснил, что российские "летающие радары" А-50 (типа "Авакс") ведут постоянное патрулирование в небе над Украиной, закрывая в первую очередь западные и центральные районы этой страны."Видимо, приграничные с Россией области оставались частично открытыми, чем и воспользовались ВСУ. Произошедшее – это лишь разовый такой укол от украинцев. Наши "аваксы" просто сместят свои маршруты оперативного патрулирования на восток и закроют это оперативное направление", - подчеркнул собеседник агентства.В свою очередь председатель президиума "Офицеров России" Герой России Сергей Липовой назвал случившееся акцией устрашения и провокацией России на более жесткие действия на Украине."И, бесспорно, произошедшее не останется без ответа. Это еще один сигнал к тому, что Украина не собирается идти на компромиссы с Россией и выполнять какие-то договоренности, даже если они будут достигнуты на переговорах", - сказал Липовой.По его словам, ситуация в Белгороде показала, что "никаких компромиссов с Украиной быть не может".О пожаре на нефтебазе в пятницу утром сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков: по его словам, причиной ЧП стал удар с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.В экстренных службах РИА Новости сообщали о пожаре на восьми резервуарах с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.Кроме того, была обстреляна с воздуха типография в Белгороде. Представитель типографии рассказала РИА Новости, что выбиты окна, повреждено оборудование. Чудом уцелел юрист предприятия: снаряд попал в его рабочее место, пока он выходил за кофе.

https://ria.ru/20220401/spravka-1781213085.html

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781221796.html

белгород

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, удар всу по нефтебазе в белгороде, белгород, вооруженные силы украины, а-50, константин сивков