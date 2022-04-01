https://ria.ru/20220401/baykal-1781276795.html

В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале

В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 01.04.2022

В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале

Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение закрыть с 2 апреля ледовую переправу на... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:24

2022-04-01T16:24

2022-04-01T16:24

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение закрыть с 2 апреля ледовую переправу на Ольхон, сообщает в соцсетях пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Спасатели просят учитывать это при планировании поездок, чтобы своевременно выехать с острова.Также они предупреждают посетителей о необходимости учесть неблагоприятный прогноз погоды.

https://ria.ru/20220224/baykal-1774127584.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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