https://ria.ru/20220401/baykal-1781276795.html
В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале
В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 01.04.2022
В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале
Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение закрыть с 2 апреля ледовую переправу на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:24
2022-04-01T16:24
2022-04-01T16:24
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение закрыть с 2 апреля ледовую переправу на Ольхон, сообщает в соцсетях пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Спасатели просят учитывать это при планировании поездок, чтобы своевременно выехать с острова.Также они предупреждают посетителей о необходимости учесть неблагоприятный прогноз погоды.
https://ria.ru/20220224/baykal-1774127584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале
МЧС: ледовую переправу на остров Ольхон на Байкале планируется закрыть 2 апреля