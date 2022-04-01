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В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 01.04.2022
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Туризм
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В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале
В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале - РИА Новости, 01.04.2022
В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале
Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение закрыть с 2 апреля ледовую переправу на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:24
2022-04-01T16:24
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение закрыть с 2 апреля ледовую переправу на Ольхон, сообщает в соцсетях пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Спасатели просят учитывать это при планировании поездок, чтобы своевременно выехать с острова.Также они предупреждают посетителей о необходимости учесть неблагоприятный прогноз погоды.
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16:24 01.04.2022
 
В МЧС назвали дату закрытия ледовой переправы на остров Ольхон на Байкале

МЧС: ледовую переправу на остров Ольхон на Байкале планируется закрыть 2 апреля

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗамерзший Байкал и мыс Бурхан (скала Шаманка) на острове Ольхон
Замерзший Байкал и мыс Бурхан (скала Шаманка) на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение закрыть с 2 апреля ледовую переправу на Ольхон, сообщает в соцсетях пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Спасатели просят учитывать это при планировании поездок, чтобы своевременно выехать с острова.
Также они предупреждают посетителей о необходимости учесть неблагоприятный прогноз погоды.
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