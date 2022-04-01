https://ria.ru/20220401/bayden-1781397664.html

В США назвали настоящую цель Байдена на Украине

В США назвали настоящую цель Байдена на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

В США назвали настоящую цель Байдена на Украине

Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена "сдерживать" Россию, заявила в Twitter член палаты... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:52

2022-04-01T22:52

2022-04-01T22:55

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джо байден

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена "сдерживать" Россию, заявила в Twitter член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин."Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией", — написала конгрессвумен.Грин отметила, что Соединенным Штатам стоило бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития, чем Байден, по ее словам, также не занимается.Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны, подчеркнула Грин.Накануне Байден потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала спецоперации президент Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220401/krizis-1781377503.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, ситуация на украине, сша, россия, украина, джо байден