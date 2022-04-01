Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/bastrykin-1781385667.html
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:47
2022-04-01T20:56
происшествия
россия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по нефтебазе в белгороде
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781224426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ccb1181dfd288793e6f6dc66436edc.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся данным, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар."Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров", - добавляется в сообщении.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра в пятницу, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781246196.html
россия
белгород
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781224426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be05ab957119d65f1e1ed5cbbb793e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по нефтебазе в белгороде, украина
20:47 01.04.2022 (обновлено: 20:56 01.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСтолб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 12:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт объяснил, как ВСУ смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по имеющимся данным, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
"Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров", - добавляется в сообщении.
Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра в пятницу, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.
 
ПроисшествияРоссияБелгородСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по нефтебазе в БелгородеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала