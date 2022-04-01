https://ria.ru/20220401/bastrykin-1781385667.html

Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:47

2022-04-01T20:47

2022-04-01T20:56

происшествия

россия

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

удар всу по нефтебазе в белгороде

украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся данным, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар."Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров", - добавляется в сообщении.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра в пятницу, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781246196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по нефтебазе в белгороде, украина