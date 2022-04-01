https://ria.ru/20220401/bastrykin-1781385667.html
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 01.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:47
2022-04-01T20:47
2022-04-01T20:56
происшествия
россия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по нефтебазе в белгороде
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет."Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся данным, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар."Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров", - добавляется в сообщении.Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра в пятницу, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по нефтебазе в белгороде, украина
20:47 01.04.2022 (обновлено: 20:56 01.04.2022)
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать авиаудар по нефтебазе в Белгороде
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
расследовать обстоятельства авиаудара по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Утром в пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Власти Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по имеющимся данным, украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, из-за чего произошел пожар.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.
1 из 9
Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.
2 из 9
Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.
3 из 9
Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.
4 из 9
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.
5 из 9
На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.
6 из 9
Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.
7 из 9
На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.
8 из 9
Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.
9 из 9
Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.
"Глава ведомства поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров", - добавляется в сообщении.
Вечером в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два ударных вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окране Белгороде в 5 утра в пятницу, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет.