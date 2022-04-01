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В России числится почти 800 тысяч китайских легковых автомобилей - РИА Новости, 01.04.2022
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Россия-Китай: Главное
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В России числится почти 800 тысяч китайских легковых автомобилей
В России числится почти 800 тысяч китайских легковых автомобилей - РИА Новости, 01.04.2022
В России числится почти 800 тысяч китайских легковых автомобилей
На территории РФ насчитывается 795 тысяч автомобилей китайских марок (на 1 января 2022 года), что составляет 1,7% от общего количества зарегистрированных... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:53
2022-04-01T13:53
россия-китай: главное
авто
китай
автостат
экономика
россия
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МОСКВА, 1 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". На территории РФ насчитывается 795 тысяч автомобилей китайских марок (на 1 января 2022 года), что составляет 1,7% от общего количества зарегистрированных легковых машин.Такие данные получили эксперты агентства "АВТОСТАТ" в ходе подготовки бизнес-справки "Легковые автомобили китайских брендов в России".Свыше четверти (28%) "китайцев" в нашей стране представлено маркой Chery – таких машин на начало года было зарегистрировано 221 тысяча единиц. Сопоставимые показатели имеют Lifanи Geely (154 тысячи и 152 тысячи штук соответственно). 15% "китайского" парка принадлежит бренду Great Wall (119 тысяч штук). В пятерку марок-лидеров попадает еще Haval (70 тысяч штук). На долю легковых автомобилей всех остальных брендов из КНР суммарно приходится лишь 10%.
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авто, китай, автостат, экономика, россия
13:53 01.04.2022
 

В России числится почти 800 тысяч китайских легковых автомобилей

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАвтомобильные пробки в Москве
Автомобильные пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". На территории РФ насчитывается 795 тысяч автомобилей китайских марок (на 1 января 2022 года), что составляет 1,7% от общего количества зарегистрированных легковых машин.
Такие данные получили эксперты агентства "АВТОСТАТ" в ходе подготовки бизнес-справки "Легковые автомобили китайских брендов в России".
Свыше четверти (28%) "китайцев" в нашей стране представлено маркой Chery – таких машин на начало года было зарегистрировано 221 тысяча единиц. Сопоставимые показатели имеют Lifanи Geely (154 тысячи и 152 тысячи штук соответственно). 15% "китайского" парка принадлежит бренду Great Wall (119 тысяч штук). В пятерку марок-лидеров попадает еще Haval (70 тысяч штук). На долю легковых автомобилей всех остальных брендов из КНР суммарно приходится лишь 10%.
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 12:02Россия-Китай: Главное
Продажи китайских автомобилей в России выросли в феврале на 70%
 
Россия-Китай: ГлавноеАвтоКитайАвтостатЭкономикаРоссия
 
 
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