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На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления - РИА Новости, 01.04.2022
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Туризм
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На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления - РИА Новости, 01.04.2022
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления
Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:51
2022-04-01T17:51
туризм
алтайский край
дети
новости - туризм
отдых
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природа
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БАРНАУЛ, 1 апр — РИА Новости. Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба местного правительства."Межрайонный центр планируется создать на базе действующего в Завьяловском районе детского лагеря "Спутник". Он расположен по кромке Кулундинского ленточного бора между двух озер — Соленое и Кривое (пресное)", — говорится в релизе.Уточняется, что рекреационные возможности водоема Соленое позволят предоставить услуги грязелечебницы."Удачное географическое расположение в сочетании с отличной оснащенностью и интересными программами позволят "Спутнику" стать новым современным центром и обеспечить в период с мая по сентябрь отдых и оздоровление детей из Алтайского края, а в перспективе – и Сибири", — заявил глава Завьяловского района края Николай Губерт.
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алтайский край, дети, новости - туризм, отдых, туризм, туристы, природа
17:51 01.04.2022
 
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления

На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 человек

© РИА Новости / Андрей Варенков / Перейти в фотобанкТуристы во время посещения достопримечательности "Марсово поле-1" (Марс-1) в Кош-Агачском районе республики Алтай
Туристы во время посещения достопримечательности Марсово поле-1 (Марс-1) в Кош-Агачском районе республики Алтай - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Андрей Варенков
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БАРНАУЛ, 1 апр — РИА Новости. Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба местного правительства.
"Межрайонный центр планируется создать на базе действующего в Завьяловском районе детского лагеря "Спутник". Он расположен по кромке Кулундинского ленточного бора между двух озер — Соленое и Кривое (пресное)", — говорится в релизе.
Уточняется, что рекреационные возможности водоема Соленое позволят предоставить услуги грязелечебницы.
"Удачное географическое расположение в сочетании с отличной оснащенностью и интересными программами позволят "Спутнику" стать новым современным центром и обеспечить в период с мая по сентябрь отдых и оздоровление детей из Алтайского края, а в перспективе – и Сибири", — заявил глава Завьяловского района края Николай Губерт.
Дмитрий Чернышенко
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