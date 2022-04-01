https://ria.ru/20220401/altay-1781239607.html
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления - РИА Новости, 01.04.2022
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления
Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:51
2022-04-01T17:51
2022-04-01T17:51
туризм
алтайский край
дети
новости - туризм
отдых
туризм
туристы
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778446692_0:101:3022:1801_1920x0_80_0_0_6f8a53bca5316c0eb657cc6d8abfeafa.jpg
БАРНАУЛ, 1 апр — РИА Новости. Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба местного правительства."Межрайонный центр планируется создать на базе действующего в Завьяловском районе детского лагеря "Спутник". Он расположен по кромке Кулундинского ленточного бора между двух озер — Соленое и Кривое (пресное)", — говорится в релизе.Уточняется, что рекреационные возможности водоема Соленое позволят предоставить услуги грязелечебницы."Удачное географическое расположение в сочетании с отличной оснащенностью и интересными программами позволят "Спутнику" стать новым современным центром и обеспечить в период с мая по сентябрь отдых и оздоровление детей из Алтайского края, а в перспективе – и Сибири", — заявил глава Завьяловского района края Николай Губерт.
https://ria.ru/20220401/turizm-1781203142.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778446692_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_85024668d9c24d53930ac8419a78d7ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, дети, новости - туризм, отдых, туризм, туристы, природа
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления
На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 человек
БАРНАУЛ, 1 апр — РИА Новости. Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба местного правительства.
"Межрайонный центр планируется создать на базе действующего в Завьяловском районе детского лагеря "Спутник". Он расположен по кромке Кулундинского ленточного бора между двух озер — Соленое и Кривое (пресное)", — говорится в релизе.
Уточняется, что рекреационные возможности водоема Соленое позволят предоставить услуги грязелечебницы.
"Удачное географическое расположение в сочетании с отличной оснащенностью и интересными программами позволят "Спутнику" стать новым современным центром и обеспечить в период с мая по сентябрь отдых и оздоровление детей из Алтайского края, а в перспективе – и Сибири", — заявил глава Завьяловского района края Николай Губерт.