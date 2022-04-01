https://ria.ru/20220401/altay-1781239607.html

На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления

На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления - РИА Новости, 01.04.2022

На Алтае создадут детский центр отдыха и оздоровления

Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:51

2022-04-01T17:51

2022-04-01T17:51

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БАРНАУЛ, 1 апр — РИА Новости. Центр отдыха и оздоровления, рассчитанный на 400 детей, появится на берегах двух озер в Алтайском крае, соответствующее распоряжение дал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба местного правительства."Межрайонный центр планируется создать на базе действующего в Завьяловском районе детского лагеря "Спутник". Он расположен по кромке Кулундинского ленточного бора между двух озер — Соленое и Кривое (пресное)", — говорится в релизе.Уточняется, что рекреационные возможности водоема Соленое позволят предоставить услуги грязелечебницы."Удачное географическое расположение в сочетании с отличной оснащенностью и интересными программами позволят "Спутнику" стать новым современным центром и обеспечить в период с мая по сентябрь отдых и оздоровление детей из Алтайского края, а в перспективе – и Сибири", — заявил глава Завьяловского района края Николай Губерт.

https://ria.ru/20220401/turizm-1781203142.html

алтайский край

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

алтайский край, дети, новости - туризм, отдых, туризм, туристы, природа