https://ria.ru/20220401/aleksandrovka-1781227669.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке

Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Александровке

Украинские войска обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:58

2022-04-01T10:58

2022-04-01T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_163:0:1674:850_1920x0_80_0_0_9ce21485f481fdf629f0a7ca9444e680.jpg

ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Александровку в Донецкой народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как написало представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 10.20 мск из населенного пункта Новомихайловка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика