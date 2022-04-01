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В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/aes-1781259827.html
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС - РИА Новости, 01.04.2022
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС
"Росатом" совместно с МАГАТЭ делает все необходимое для обеспечения безопасной работы украинских АЭС, которые взяла по контроль российская сторона, заявил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:50
2022-04-01T15:55
обострение ситуации в днр и лнр
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
россия
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" совместно с МАГАТЭ делает все необходимое для обеспечения безопасной работы украинских АЭС, которые взяла по контроль российская сторона, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Главная задача госкорпорации "Росатом" заключается в том, чтобы сделать все необходимое для безопасной работы атомных объектов, особенно на территориях, которые контролирует российская армия. Сделать все, чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.По словам Лихачева, также надо было в максимальной степени "в непростых условиях специальной военной операции дать возможность коллективам, обслуживающему персоналу станций исполнять свои обязанности".Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.
https://ria.ru/20220325/rosatom-1780168318.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:50 01.04.2022 (обновлено: 15:55 01.04.2022)
 
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС

Глава "Росатома" Лихачев: корпорация сделала все для безопасной работы украинских АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" совместно с МАГАТЭ делает все необходимое для обеспечения безопасной работы украинских АЭС, которые взяла по контроль российская сторона, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Главная задача госкорпорации "Росатом" заключается в том, чтобы сделать все необходимое для безопасной работы атомных объектов, особенно на территориях, которые контролирует российская армия. Сделать все, чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.
По словам Лихачева, также надо было в максимальной степени "в непростых условиях специальной военной операции дать возможность коллективам, обслуживающему персоналу станций исполнять свои обязанности".
Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреМАГАТЭРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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