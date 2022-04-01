https://ria.ru/20220401/aes-1781259827.html

В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС

В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС - РИА Новости, 01.04.2022

В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС

"Росатом" совместно с МАГАТЭ делает все необходимое для обеспечения безопасной работы украинских АЭС, которые взяла по контроль российская сторона, заявил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:50

2022-04-01T12:50

2022-04-01T15:55

обострение ситуации в днр и лнр

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

магатэ

рафаэль гросси

алексей лихачев

россия

украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" совместно с МАГАТЭ делает все необходимое для обеспечения безопасной работы украинских АЭС, которые взяла по контроль российская сторона, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Главная задача госкорпорации "Росатом" заключается в том, чтобы сделать все необходимое для безопасной работы атомных объектов, особенно на территориях, которые контролирует российская армия. Сделать все, чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.По словам Лихачева, также надо было в максимальной степени "в непростых условиях специальной военной операции дать возможность коллективам, обслуживающему персоналу станций исполнять свои обязанности".Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.

https://ria.ru/20220325/rosatom-1780168318.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, россия, украина, ситуация в днр и лнр