https://ria.ru/20220401/aes-1781259827.html
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС - РИА Новости, 01.04.2022
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС
"Росатом" совместно с МАГАТЭ делает все необходимое для обеспечения безопасной работы украинских АЭС, которые взяла по контроль российская сторона, заявил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:50
2022-04-01T12:50
2022-04-01T15:55
обострение ситуации в днр и лнр
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
магатэ
рафаэль гросси
алексей лихачев
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744356351_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_1c9d96859f31f719a6265110d75186ac.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Росатом" совместно с МАГАТЭ делает все необходимое для обеспечения безопасной работы украинских АЭС, которые взяла по контроль российская сторона, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Главная задача госкорпорации "Росатом" заключается в том, чтобы сделать все необходимое для безопасной работы атомных объектов, особенно на территориях, которые контролирует российская армия. Сделать все, чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях", - сказал Лихачев по итогам встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в пятницу в Калининграде.По словам Лихачева, также надо было в максимальной степени "в непростых условиях специальной военной операции дать возможность коллективам, обслуживающему персоналу станций исполнять свои обязанности".Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, отмечали ранее в МИД РФ. Как указывали в "Росатоме", российские специалисты оказывают консультативную помощь украинским АЭС, управление и эксплуатация Чернобыльской и Запорожской АЭС осуществляются силами украинского персонала.
https://ria.ru/20220325/rosatom-1780168318.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744356351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d33be5af8d7462194ecb3f8e7bb9367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, магатэ, рафаэль гросси, алексей лихачев, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:50 01.04.2022 (обновлено: 15:55 01.04.2022)
В "Росатоме" рассказали об обеспечении безопасности украинских АЭС
Глава "Росатома" Лихачев: корпорация сделала все для безопасной работы украинских АЭС