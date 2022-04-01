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В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии - РИА Новости, 01.04.2022
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В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии
В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии - РИА Новости, 01.04.2022
В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии
Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии, считает зампред комитета Совета Федерации по международным... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:12
2022-04-01T14:12
в мире
россия
грузия
аджария
батуми
совет федерации рф
андрей климов
южная осетия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.Сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России, высказав уверенность, что сделано оно было "в ответ на недавние предложения из Цхинвала о желании Южной Осетии войти в состав РФ"."Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье", - написал сенатор в своём Telegram-канале.По словам Климова, решение властей Грузии присоединиться к антироссийским санкциям "накажут в первую очередь грузинский народ". "Доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим", - убеждён он.Как отметил сенатор, ответственность за "безрассудные" действия по отношению к собственным жителям ляжет на грузинское руководство. "Таким образом, ведомая Вашингтоном тотальная война с Москвой чужими руками приносит все новые жертвы и разрушения тем, кто включается в это губительное противостояние на стороне недружественных нам государств", - заключил Климов.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Он отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.
https://ria.ru/20220331/deputat-1781087067.html
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в мире, россия, грузия, аджария, батуми, совет федерации рф, андрей климов, южная осетия
14:12 01.04.2022
 
В Совфеде не исключили выхода Аджарии из состава Грузии

Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии по примеру Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТехнологический университет и башня "Алфавит" в городе Батуми
Технологический университет и башня Алфавит в городе Батуми - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Технологический университет и башня "Алфавит" в городе Батуми
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России, высказав уверенность, что сделано оно было "в ответ на недавние предложения из Цхинвала о желании Южной Осетии войти в состав РФ".
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"Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
По словам Климова, решение властей Грузии присоединиться к антироссийским санкциям "накажут в первую очередь грузинский народ". "Доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим", - убеждён он.
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Как отметил сенатор, ответственность за "безрассудные" действия по отношению к собственным жителям ляжет на грузинское руководство. "Таким образом, ведомая Вашингтоном тотальная война с Москвой чужими руками приносит все новые жертвы и разрушения тем, кто включается в это губительное противостояние на стороне недружественных нам государств", - заключил Климов.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Он отметил, что возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.
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