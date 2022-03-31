https://ria.ru/20220331/zelenskiy-1781077495.html

Кива рассказал, сколько зарабатывает Зеленский

Кива рассказал, сколько зарабатывает Зеленский - РИА Новости, 31.03.2022

Кива рассказал, сколько зарабатывает Зеленский

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:23

2022-03-31T14:23

2022-03-31T14:23

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц."Одна из основных сегодня мотиваций Зеленского подталкивать людей на смерть, это оставаться у власти. Потому что именно у власти Зеленский сегодня зарабатывает порядка 100 миллионов долларов в месяц", - заявил Кива в видеообращении в своем Telegram-канале.Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781041966.html

https://ria.ru/20220330/zelenskiy-1780866144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, владимир зеленский