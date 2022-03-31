https://ria.ru/20220331/zelenskiy-1781061803.html

Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы

Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы - РИА Новости, 31.03.2022

Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский записывает постановочные ролики из Европы. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:36

2022-03-31T13:36

2022-03-31T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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сша

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верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский записывает постановочные ролики из Европы."Нет, (погибают. — Прим. ред.) не Зеленского дети, которые находятся в Англии. Не Зеленского родители, которые находятся в Испании. Не сам Зеленский, который подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы, они как раз все спокойно будут жить дальше. Погибают простые украинцы и солдаты, выполняющие приказ", — написал Кива в своем телеграм-канале.Ранее Кива утверждал, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США.Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781041966.html

https://ria.ru/20220330/zelenskiy-1780866144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, англия, сша, россия, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь