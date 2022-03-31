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Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/zelenskiy-1781061803.html
Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы
Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы - РИА Новости, 31.03.2022
Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский записывает постановочные ролики из Европы. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:36
2022-03-31T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
англия
сша
россия
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский записывает постановочные ролики из Европы."Нет, (погибают. — Прим. ред.) не Зеленского дети, которые находятся в Англии. Не Зеленского родители, которые находятся в Испании. Не сам Зеленский, который подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы, они как раз все спокойно будут жить дальше. Погибают простые украинцы и солдаты, выполняющие приказ", — написал Кива в своем телеграм-канале.Ранее Кива утверждал, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США.Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781041966.html
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в мире, владимир путин, англия, сша, россия, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
13:36 31.03.2022 (обновлено: 15:56 31.03.2022)
 
Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы

Экс-депутат Рады Кива заявил, что Зеленский записывает свои обращения из Европы

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский записывает постановочные ролики из Европы.
"Нет, (погибают. — Прим. ред.) не Зеленского дети, которые находятся в Англии. Не Зеленского родители, которые находятся в Испании. Не сам Зеленский, который подбадривает людей на неминуемую смерть, записывая свои постановочные ролики из Европы, они как раз все спокойно будут жить дальше. Погибают простые украинцы и солдаты, выполняющие приказ", — написал Кива в своем телеграм-канале.
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Глава офиса Зеленского остался недоволен действием антироссийских санкций
Ранее Кива утверждал, что Зеленский срочно уехал в Польшу и скрывается в посольстве США.
Верховная рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Сам Кива считает незаконным голосование по вопросу его отставки, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое Кива не писал.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 14:09
Нидерландская партия отказалась слушать выступление Зеленского в парламенте
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАнглияСШАРоссияВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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