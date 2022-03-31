https://ria.ru/20220331/youtube-1781095140.html

В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube

В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube - РИА Новости, 31.03.2022

В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube

Демонстративное поведение сервиса YouTube, нарушающего законы РФ, не должно остаться без реакции, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:18

2022-03-31T15:18

2022-03-31T16:45

youtube

технологии

россия

алексей пушков

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Демонстративное поведение сервиса YouTube, нарушающего законы РФ, не должно остаться без реакции, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."Если YouTube будет настаивать на таком массированном цензурировании российских ведущих интернет-ресурсов, это приведёт к тому, что YouTube не сможет работать на территории Российской Федерации. Такое демонстративное поведение YouTube в нарушении законов РФ не должно остаться без реакции", - сказал Пушков журналистам."YouTube не попал под закон об экстремизме, у нас к ним другого рода претензии, очень серьезные, которые, на мой взгляд, если они не введут коррекцию, лишают YouTube перспектив работы в России на каком-то этапе", - добавил он.Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube. Союз журналистов России сообщал о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры.

https://ria.ru/20220325/youtube-1780014198.html

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Кирилл Волков

youtube, технологии, россия, алексей пушков, совет федерации рф, санкции в отношении россии