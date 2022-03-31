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В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube - РИА Новости, 31.03.2022
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В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube
В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube - РИА Новости, 31.03.2022
В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube
Демонстративное поведение сервиса YouTube, нарушающего законы РФ, не должно остаться без реакции, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T15:18
2022-03-31T16:45
youtube
технологии
россия
алексей пушков
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Демонстративное поведение сервиса YouTube, нарушающего законы РФ, не должно остаться без реакции, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков."Если YouTube будет настаивать на таком массированном цензурировании российских ведущих интернет-ресурсов, это приведёт к тому, что YouTube не сможет работать на территории Российской Федерации. Такое демонстративное поведение YouTube в нарушении законов РФ не должно остаться без реакции", - сказал Пушков журналистам."YouTube не попал под закон об экстремизме, у нас к ним другого рода претензии, очень серьезные, которые, на мой взгляд, если они не введут коррекцию, лишают YouTube перспектив работы в России на каком-то этапе", - добавил он.Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube. Союз журналистов России сообщал о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры.
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youtube, технологии, россия, алексей пушков, совет федерации рф, санкции в отношении россии
15:18 31.03.2022 (обновлено: 16:45 31.03.2022)
 
В Совфеде призвали отреагировать на нарушение законов со стороны YouTube

Сенатор призвал отреагировать на демонстративное нарушение законов со стороны YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Демонстративное поведение сервиса YouTube, нарушающего законы РФ, не должно остаться без реакции, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Если YouTube будет настаивать на таком массированном цензурировании российских ведущих интернет-ресурсов, это приведёт к тому, что YouTube не сможет работать на территории Российской Федерации. Такое демонстративное поведение YouTube в нарушении законов РФ не должно остаться без реакции", - сказал Пушков журналистам.
"YouTube не попал под закон об экстремизме, у нас к ним другого рода претензии, очень серьезные, которые, на мой взгляд, если они не введут коррекцию, лишают YouTube перспектив работы в России на каком-то этапе", - добавил он.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube. Союз журналистов России сообщал о намерении обратиться в МИД РФ, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за цензуры.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 11:13
Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"
 
YouTubeТехнологииРоссияАлексей ПушковСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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