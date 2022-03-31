12:47 31.03.2022 (обновлено: 14:27 31.03.2022)
Россия представит ООН инициативы по защите мира, заявила Яровая
Яровая: Россия, изучив лаборатории на Украине, может представить свои инициативы ООН
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПервое заседание комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия после завершения парламентского расследования по деятельности биолабораторий на Украине сможет инициировать рассмотрение на площадке ООН инициатив, направленных на защиту мира и безопасности, заявила сопредседатель профильной комиссии Ирина Яровая.
"Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность, проведя парламентское расследование и изучив прямые документы и доказательства, инициировать, в том числе, рассмотрение на площадке ООН тех инициатив, которые будут направлены на защиту мира и безопасности", - сказала Яровая по итогам первого заседания в Госдуме парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине.
Депутат отметила, что итогом работы комиссии будет доклад правительству, президенту, международным организациям, будет сформировано досье.
"Каждый факт и каждый документ, который публично заявлен, мы будем изучать… Итогом работы комиссии будет доклад правительству РФ, президенту РФ, международным организациям, мы сформируем досье", - заявила Яровая.
Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов - под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.