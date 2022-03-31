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Россия представит ООН инициативы по защите мира, заявила Яровая

Россия представит ООН инициативы по защите мира, заявила Яровая - РИА Новости, 31.03.2022

Россия представит ООН инициативы по защите мира, заявила Яровая

Россия после завершения парламентского расследования по деятельности биолабораторий на Украине сможет инициировать рассмотрение на площадке ООН инициатив,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:47

2022-03-31T12:47

2022-03-31T14:27

россия

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия после завершения парламентского расследования по деятельности биолабораторий на Украине сможет инициировать рассмотрение на площадке ООН инициатив, направленных на защиту мира и безопасности, заявила сопредседатель профильной комиссии Ирина Яровая."Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность, проведя парламентское расследование и изучив прямые документы и доказательства, инициировать, в том числе, рассмотрение на площадке ООН тех инициатив, которые будут направлены на защиту мира и безопасности", - сказала Яровая по итогам первого заседания в Госдуме парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине.Депутат отметила, что итогом работы комиссии будет доклад правительству, президенту, международным организациям, будет сформировано досье."Каждый факт и каждый документ, который публично заявлен, мы будем изучать… Итогом работы комиссии будет доклад правительству РФ, президенту РФ, международным организациям, мы сформируем досье", - заявила Яровая.Первое заседание комиссии прошло в четверг в Госдуме. Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций. Как уточняется на сайте палаты, по закону под обращением о возбуждении парламентского расследования должны быть поставлены подписи не менее чем одной пятой от общего числа депутатов - под этим обращением подписались 448 депутатов. После этого учреждение такой комиссии единогласно одобрил и Совфед, сформировав свою часть в ней. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Кириллов также заявил, что инвестиционный фонд сына президента США Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине.

https://ria.ru/20220331/komissiya-1781039150.html

https://ria.ru/20220331/komissiya-1781050172.html

https://ria.ru/20220331/biooruzhie-1781041226.html

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Екатерина Зайцева

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