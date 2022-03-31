В США испугались одновременного столкновения с Россией и Китаем

17:53 31.03.2022 (обновлено: 14:16 01.04.2022)
В США испугались холодной войны на два фронта
FP: в новом мировом порядке США нужно избежать одновременного конфликта с Россией и Китаем
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. США нужно избежать противостояния одновременно и с Россией, и с Китаем, пишет Foreign Policy.
"Новая холодная война на два фронта потребует гораздо больших военных расходов, а мировая экономика окажется в состоянии огромной неопределенности, что негативно отразится на ней. Это помешает основополагающей цели администрации Байдена перестроить Соединенные Штаты", — считают авторы Мэтью Берроуз и Роберт Мэннинг.
И, пока основные геополитические игроки не перешли Рубикон, необходимо предпринять решительные меры, добавляют авторы.
"Позитивные шаги администрации Байдена станут знаком одобрения мирных переговоров между Россией и Украиной. А если Украина согласится на нейтралитет, Вашингтон должен тихо и спокойно начать работу с Москвой и Киевом, чтобы создать работоспособную форму такого нейтралитета, который обеспечит Украине безопасность без вступления в НАТО", — пишут они.
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Однако Вашингтон только за последний месяц умудрился допустить сразу две ошибки в отношениях с Москвой и Пекином, говорится в статье. Резкие высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине и обвинения в адрес Китая в поддержке России еще до непосредственных действий Пекина лишь усугубили ситуацию.
По мнению Берроуза и Мэннинга, нужно учесть интересы России при составлении будущих соглашений по Украине. Это позволит не допустить новых боевых действий.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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