https://ria.ru/20220331/vinodelie-1781001655.html
Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России
Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России - РИА Новости, 31.03.2022
Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России
Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, направленную на помощь аграриям в создании винодельческих хозяйств и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:14
2022-03-31T09:14
2022-03-31T09:14
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виктория абрамченко
правительство рф
виноделие
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, направленную на помощь аграриям в создании винодельческих хозяйств и контроль за качеством выпускаемой продукции, сообщил аппарат вице-премьера."Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила долгосрочную программу (дорожную карту) развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации. … Первоочередные меры по срокам охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России – до 2030 года. Ответственность за большинство мероприятий возложена на Минсельхоз России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли. Прежде всего, аграриям будут помогать с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечивать их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.В дорожной карте также предусмотрено "внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия на базе существующих государственных информационных систем". Отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники и оборудования, а также их локализация на территории России.Кроме того, план включает в себя выполнение мероприятий по "мелиорации виноградопригодных земель", повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем."Отрасль постепенно становится привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок. При этом для более масштабного производства требуется увеличить и площади виноградников, и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой, и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта", - подчеркнула Абрамченко.
https://ria.ru/20211129/kretov-1761306475.html
https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко, правительство рф, виноделие
Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России
Вице-премьер Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, направленную на помощь аграриям в создании винодельческих хозяйств и контроль за качеством выпускаемой продукции, сообщил аппарат вице-премьера.
"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко
утвердила долгосрочную программу (дорожную карту) развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации
. … Первоочередные меры по срокам охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России – до 2030 года. Ответственность за большинство мероприятий возложена на Минсельхоз
России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли. Прежде всего, аграриям будут помогать с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечивать их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.
В дорожной карте также предусмотрено "внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия на базе существующих государственных информационных систем". Отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники и оборудования, а также их локализация на территории России.
Кроме того, план включает в себя выполнение мероприятий по "мелиорации виноградопригодных земель", повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем.
"Отрасль постепенно становится привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок. При этом для более масштабного производства требуется увеличить и площади виноградников, и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой, и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта", - подчеркнула Абрамченко.