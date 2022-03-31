https://ria.ru/20220331/vinodelie-1781001655.html

Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России

Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России - РИА Новости, 31.03.2022

Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, направленную на помощь аграриям в создании винодельческих хозяйств и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:14

2022-03-31T09:14

2022-03-31T09:14

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

виктория абрамченко

правительство рф

виноделие

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по развитию виноделия в России, направленную на помощь аграриям в создании винодельческих хозяйств и контроль за качеством выпускаемой продукции, сообщил аппарат вице-премьера."Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила долгосрочную программу (дорожную карту) развития виноградарства и виноделия в Российской Федерации. … Первоочередные меры по срокам охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга России – до 2030 года. Ответственность за большинство мероприятий возложена на Минсельхоз России", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новой программе более 20 мероприятий, которые охватывают все сферы жизни отрасли. Прежде всего, аграриям будут помогать с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечивать их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.В дорожной карте также предусмотрено "внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия на базе существующих государственных информационных систем". Отдельным пунктом выделена организация производства специализированной техники и оборудования, а также их локализация на территории России.Кроме того, план включает в себя выполнение мероприятий по "мелиорации виноградопригодных земель", повышению их плодородия, агрозащите виноградных насаждений и организации оросительных систем."Отрасль постепенно становится привлекательной для инвесторов, возрождаются традиции виноделия, растет культура потребления вина, российские марки завоевывают рынок. При этом для более масштабного производства требуется увеличить и площади виноградников, и обеспечить сельхозпроизводителей доступной техникой, и помочь аграриям с финансированием, обеспечивая при этом контроль качества конечного продукта", - подчеркнула Абрамченко.

https://ria.ru/20211129/kretov-1761306475.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко, правительство рф, виноделие