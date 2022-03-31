https://ria.ru/20220331/ukraina-1781170909.html

Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец

Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец - РИА Новости, 31.03.2022

Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец

Украинские неонацисты - это нелюди, которые не заслуживают пощады за свои зверства, заявил беженец из Мариуполя Роман Постильник. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T20:47

2022-03-31T20:47

2022-03-31T20:47

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты - это нелюди, которые не заслуживают пощады за свои зверства, заявил беженец из Мариуполя Роман Постильник.Он сам стал свидетелем того, как неонацисты из полка "Азов"* 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды. Одиннадцатого марта украинские националисты обстреляли в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" двухэтажный жилой дом, под его завалами погибли три десятка мирных граждан, рассказал Постильник."Это просто нелюди, это тираны, которым нет прощения", - сказал Постильник.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные факты чудовищных издевательств и зверских убийств ни в чем не повинных мирных граждан, совершенных неонацистами из "Азова" и других подразделений.Как сообщал в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в подвалах зданий Мариуполя, освобожденных от неонацистов, были обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами.Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В минувшее воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.*Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина