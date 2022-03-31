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Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец - РИА Новости, 31.03.2022
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Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец
Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец
Украинские неонацисты - это нелюди, которые не заслуживают пощады за свои зверства, заявил беженец из Мариуполя Роман Постильник. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:47
2022-03-31T20:47
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты - это нелюди, которые не заслуживают пощады за свои зверства, заявил беженец из Мариуполя Роман Постильник.Он сам стал свидетелем того, как неонацисты из полка "Азов"* 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды. Одиннадцатого марта украинские националисты обстреляли в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" двухэтажный жилой дом, под его завалами погибли три десятка мирных граждан, рассказал Постильник."Это просто нелюди, это тираны, которым нет прощения", - сказал Постильник.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные факты чудовищных издевательств и зверских убийств ни в чем не повинных мирных граждан, совершенных неонацистами из "Азова" и других подразделений.Как сообщал в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в подвалах зданий Мариуполя, освобожденных от неонацистов, были обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами.Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В минувшее воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.*Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело
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60
в мире, россия, украина
20:47 31.03.2022
 
Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец

Беженец: украинские неонацисты не заслуживают пощады за свои зверства

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты - это нелюди, которые не заслуживают пощады за свои зверства, заявил беженец из Мариуполя Роман Постильник.
Он сам стал свидетелем того, как неонацисты из полка "Азов"* 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды. Одиннадцатого марта украинские националисты обстреляли в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" двухэтажный жилой дом, под его завалами погибли три десятка мирных граждан, рассказал Постильник.
Последствия обстрела многоэтажки в Донецке
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

Жилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками
1 из 11

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

Сотрудник МЧС ДНР ликвидирует последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
2 из 11

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
3 из 11

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
4 из 11

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
5 из 11

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
6 из 11

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

Сотрудники МЧС ДНР у жилого дома на улице Пинтера в Донецке, пострадавшего в результате обстрела украинскими войсками
7 из 11

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
8 из 11

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
9 из 11

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
10 из 11

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
11 из 11

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 11

Микрорайон Текстильщик оказался 30 марта под ударом вооруженных украинских формирований.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 11

Обстрел велся при помощи реактивной системы залпового огня "Ураган" и ствольной артиллерии.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 11

Один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом, другой упал возле школы.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 11

В результате попадания снаряда в девятиэтажку погиб мирный житель.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 11

Еще семь человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 11

Обрушились два верхних этажа, уничтожено несколько квартир.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 11

На месте происшествия развернули оперативный штаб.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 11

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 11

Между тем обстрелы окраин Донецка не прекращаются.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 11

В ДНР за 41 день эскалации из-за действий украинских войск погибли почти 70 мирных жителей, сотни ранены.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 11

В республике поврежден 1801 жилой дом и 467 объектов инфраструктуры.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
"Это просто нелюди, это тираны, которым нет прощения", - сказал Постильник.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные факты чудовищных издевательств и зверских убийств ни в чем не повинных мирных граждан, совершенных неонацистами из "Азова" и других подразделений.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 17:13
Украина попыталась насолить России "в каждой столице мира" и опозорилась
Как сообщал в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в подвалах зданий Мариуполя, освобожденных от неонацистов, были обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами.
Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В минувшее воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
*Против бойцов батальона в России возбудили уголовное дело
 
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