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Путин обсудил по телефону с премьером Норвегии гумкоридоры на Украине

Путин обсудил по телефону с премьером Норвегии гумкоридоры на Украине - РИА Новости, 31.03.2022

Путин обсудил по телефону с премьером Норвегии гумкоридоры на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили безопасность населения на Украине и организацию гуманитарных коридоров для... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:45

2022-03-31T13:45

2022-03-31T14:33

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обсудили безопасность населения на Украине и организацию гуманитарных коридоров для эвакуации, в том числе из Мариуполя, сообщает пресс-служба Кремля."Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего – принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, россия, норвегия, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр