https://ria.ru/20220331/ukraina-1781001478.html

В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского

В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского - РИА Новости, 31.03.2022

В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры Владимира Зеленского в Крыму РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:13

2022-03-31T09:13

2022-03-31T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

сергей аксенов (политик)

россия

ливадия

украина

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры Владимира Зеленского в Крыму или направить их на восстановление инфраструктуры Донбасса.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано. По его словам, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. Отработку списка имущества, подпадающего под национализацию, завершат на этой неделе, после чего решение будет принимать крымский парламент. В свою очередь, источник в крымском правительстве сообщил РИА Новости, что в список имущества также включат квартиру Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.При этом, по его словам, Зеленскому не страшна потеря недвижимости в Крыму."Это для него незначительная утрата. У него за границей лежат миллиарды долларов. Поэтому эти апартаменты для него не важны, но это важно для беженцев, которые потеряли все из-за нацистской политики Зеленского", - заявил Шеремет.Зеленский в марте подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

https://ria.ru/20220329/upravlenie-1780592237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей аксенов (политик), россия, ливадия, украина, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии