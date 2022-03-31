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В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781001478.html
В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского
В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского - РИА Новости, 31.03.2022
В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры Владимира Зеленского в Крыму РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T09:13
2022-03-31T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
сергей аксенов (политик)
россия
ливадия
украина
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры Владимира Зеленского в Крыму или направить их на восстановление инфраструктуры Донбасса.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано. По его словам, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. Отработку списка имущества, подпадающего под национализацию, завершат на этой неделе, после чего решение будет принимать крымский парламент. В свою очередь, источник в крымском правительстве сообщил РИА Новости, что в список имущества также включат квартиру Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.При этом, по его словам, Зеленскому не страшна потеря недвижимости в Крыму."Это для него незначительная утрата. У него за границей лежат миллиарды долларов. Поэтому эти апартаменты для него не важны, но это важно для беженцев, которые потеряли все из-за нацистской политики Зеленского", - заявил Шеремет.Зеленский в марте подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
https://ria.ru/20220329/upravlenie-1780592237.html
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сергей аксенов (политик), россия, ливадия, украина, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:13 31.03.2022
 
В Крыму предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского

В Госдуме предложили раздать беженцам средства от продажи квартиры Зеленского в Крыму

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет предложил раздать беженцам средства от продажи после национализации квартиры Владимира Зеленского в Крыму или направить их на восстановление инфраструктуры Донбасса.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано. По его словам, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. Отработку списка имущества, подпадающего под национализацию, завершат на этой неделе, после чего решение будет принимать крымский парламент. В свою очередь, источник в крымском правительстве сообщил РИА Новости, что в список имущества также включат квартиру Зеленского в поселке Ливадия в Ялтинском регионе.
"Квартира у него в Крыму достаточно дорогая, очень престижная. Поэтому я думаю, что она уйдет с молотка очень легко и быстро, а вырученные средства - раздать беженцам или направить на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса. Другого варианта я не вижу. Это будет абсолютно справедливо", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, Зеленскому не страшна потеря недвижимости в Крыму.
"Это для него незначительная утрата. У него за границей лежат миллиарды долларов. Поэтому эти апартаменты для него не важны, но это важно для беженцев, которые потеряли все из-за нацистской политики Зеленского", - заявил Шеремет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 07:05
Сенатор заявил, что Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский
Зеленский в марте подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Здесь же проходят регистрацию.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

Пожилая беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

Девочка с морской свинкой возле пункта раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Людям предстоит решить, что делать дальше.

Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

Беженцы из Мариуполя в районе села Портовское Донецкой области
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Беженцы из Мариуполя.

Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 13

Каждый день из Мариуполя эвакуируются мирные люди, не участвующие в боевых действиях и оказавшиеся, по сути, заложниками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 13

В селе Безыменное на берегу Азовского моря развернули палаточный лагерь для беженцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 13

Пункт временного размещения организован силами МЧС ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 13

Принимают в первую очередь женщин с детьми и пожилых людей.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 13

Люди получают здесь медицинскую помощь и питание.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 13

Здесь же проходят регистрацию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 13

Беженка из Мариуполя в очереди за горячей едой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 13

С 5 марта в Безыменное эвакуированы более пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 13

Всего в пунктах временного размещения на территории ДНР сейчас находятся около 11 тысяч человек из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 13

Людям предстоит решить, что делать дальше.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Кто-то отправится в российские регионы, которые оказывают поддержку беженцам.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 13

Кто-то поедет к родственникам в Донецк и другие города ДНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
13 из 13

Беженцы из Мариуполя.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
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