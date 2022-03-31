https://ria.ru/20220331/traktory-1781120307.html

В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские

В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские - РИА Новости, 31.03.2022

В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские

Власти Приморья планируют заменить в регионе произведённые в Японии и Южной Корее тракторы на белорусские, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:51

2022-03-31T16:51

2022-03-31T16:51

союзное государство

белоруссия

россия

приморский край

олег кожемяко

техника

тракторные заводы

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Приморья планируют заменить в регионе произведённые в Японии и Южной Корее тракторы на белорусские, сообщил губернатор Олег Кожемяко.Он отметил, что власти Приморья работают с Минским тракторным заводом.Глава Приморья отметил, что "никакое давление не сможет расколоть" взаимоотношения с Белоруссией.

https://ria.ru/20220209/tovary-1771861798.html

белоруссия

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, приморский край, олег кожемяко, техника, тракторные заводы, миа "россия сегодня"