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В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские - РИА Новости, 31.03.2022
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В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские
В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские - РИА Новости, 31.03.2022
В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские
Власти Приморья планируют заменить в регионе произведённые в Японии и Южной Корее тракторы на белорусские, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:51
2022-03-31T16:51
союзное государство
белоруссия
россия
приморский край
олег кожемяко
техника
тракторные заводы
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Приморья планируют заменить в регионе произведённые в Японии и Южной Корее тракторы на белорусские, сообщил губернатор Олег Кожемяко.Он отметил, что власти Приморья работают с Минским тракторным заводом.Глава Приморья отметил, что "никакое давление не сможет расколоть" взаимоотношения с Белоруссией.
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белоруссия
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белоруссия, россия, приморский край, олег кожемяко, техника, тракторные заводы, миа "россия сегодня"
16:51 31.03.2022
 

В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроизводство тракторов "Беларус" на главном конвейере Минского тракторного завода
Производство тракторов Беларус на главном конвейере Минского тракторного завода - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Приморья планируют заменить в регионе произведённые в Японии и Южной Корее тракторы на белорусские, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Он отметил, что власти Приморья работают с Минским тракторным заводом.
"Мы рассматриваем эту работу как основу по взаимозамещению той техники, которая была поставлена, как сейчас говорят, из недружественных стран: из Японии, из Кореи. Я думаю, что белорусская техника займет эти площадки. И это нам даст взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Кожемяко на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
Глава Приморья отметил, что "никакое давление не сможет расколоть" взаимоотношения с Белоруссией.
Порт на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 13:19Союзное государство
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияПриморский крайОлег КожемякоТехникаТракторные заводыМИА "Россия сегодня"
 
 
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