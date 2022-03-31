В Приморье планируют заменить корейские и японские тракторы на белорусские
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПроизводство тракторов "Беларус" на главном конвейере Минского тракторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти Приморья планируют заменить в регионе произведённые в Японии и Южной Корее тракторы на белорусские, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Он отметил, что власти Приморья работают с Минским тракторным заводом.
"Мы рассматриваем эту работу как основу по взаимозамещению той техники, которая была поставлена, как сейчас говорят, из недружественных стран: из Японии, из Кореи. Я думаю, что белорусская техника займет эти площадки. И это нам даст взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Кожемяко на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: экономическая интеграция – задачи развития".
Глава Приморья отметил, что "никакое давление не сможет расколоть" взаимоотношения с Белоруссией.