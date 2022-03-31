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Беженец рассказал о зверствах националистов в Мариуполе - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/tochka-u-1781155178.html
Беженец рассказал о зверствах националистов в Мариуполе
Беженец рассказал о зверствах националистов в Мариуполе - РИА Новости, 31.03.2022
Беженец рассказал о зверствах националистов в Мариуполе
Украинские националисты 11 марта обстреляли в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" двухэтажный жилой дом, под его завалами погибли около 30 мирных... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:58
2022-03-31T21:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
мариуполь
ситуация в днр и лнр
точка-у
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинские националисты 11 марта обстреляли в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" двухэтажный жилой дом, под его завалами погибли около 30 мирных граждан, рассказал беженец из города Роман Постильник.Это произошло по адресу: улица Пашковского, 21. "В двухэтажный дом попала "Точка-У". Уничтожен полностью весь дом. Остался один фундамент", — сказал Постильник.Там погибла семья его друзей. "Остапенко Оксана, Остапенко Виталий, муж, с сыном Димочкой, 12 лет &lt;…&gt;. Очень много людей погибло. Мы из подвалов достали только 30 человек. Остальных мы не смогли достать, так как несущая стена немного осталась, нельзя было рушить, чтобы все остальное не обрушилось", — добавил он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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"Достали тридцать человек" – беженец из Мариуполя рассказал о ракетном ударе "Точки-У"
Украинские националисты 11 марта обстреляли в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" двухэтажный жилой дом, под его завалами погибли три десятка мирных граждан, рассказал в четверг беженец из Мариуполя Роман Постильник. Это произошло по адресу улица Пашковского, дом 21. "В двухэтажный дом попала "Точка-У". Уничтожен полностью весь дом. Остался один фундамент", - сказал Постильник.
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в мире, россия, украина, донбасс, мариуполь, ситуация в днр и лнр, точка-у
18:58 31.03.2022 (обновлено: 21:24 31.03.2022)
 
Беженец рассказал о зверствах националистов в Мариуполе

Беженец рассказал, как националисты 11 марта уничтожили "Точкой-У" жилой дом в Мариуполе

© РИА Новости / Максим БлиновМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Мариуполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Украинские националисты 11 марта обстреляли в Мариуполе из ракетного комплекса "Точка-У" двухэтажный жилой дом, под его завалами погибли около 30 мирных граждан, рассказал беженец из города Роман Постильник.
Это произошло по адресу: улица Пашковского, 21.
"В двухэтажный дом попала "Точка-У". Уничтожен полностью весь дом. Остался один фундамент", — сказал Постильник.
Там погибла семья его друзей.
"Остапенко Оксана, Остапенко Виталий, муж, с сыном Димочкой, 12 лет <…>. Очень много людей погибло. Мы из подвалов достали только 30 человек. Остальных мы не смогли достать, так как несущая стена немного осталась, нельзя было рушить, чтобы все остальное не обрушилось", — добавил он.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
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